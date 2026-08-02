巴基斯坦雪崩奪10命 中國籍王鍾被沖落千米 遺體尋獲

52歲登山大神王鍾遇難。(視頻截圖)

巴基斯坦 喀喇崑崙山脈布洛德峰（Broad Peak）日前發生重大雪崩事故，由知名登山家普爾加（Nirmal Purja）率領的10人國際登山隊全數罹難。其中，中國登山者王鍾的遺體 近日已被救援隊尋獲，並從海拔約5600米處運送至1號營地。救援人員表示，王鍾等人的遺體疑遭雪崩從約6600米高度一路沖落到千米之下。

揚子晚報報導，巴基斯坦阿爾卑斯俱樂部2日發布通報，找到4具遺體，其中包括王鍾、普爾加及兩名夏爾巴嚮導。目前仍在搜尋其他可能罹難者，其中一具遺體因位置過高、風險過大，暫未能回收。

報導指出，王鍾生前正挑戰全球14座海拔8000米以上高峰的「14峰」計畫。事發前，他已成功登頂12座8000米級山峰，其中包括7月4日完成登頂的南迦帕爾巴特峰，以及之後征服的加舒爾布魯木II峰。布洛德峰是他的第13座目標，完成後距離最後一座西藏希夏邦馬峰僅一步之遙。

事故發生於7月30日上午，普爾加率領10人國際登山隊，當天清晨自布洛德峰1號營地出發，準備挑戰這座海拔8047米、全球第12高峰。然而上午9時左右，探險公司與登山隊失去聯繫，直到當晚雪崩消息才對外公布。根據後續調查，雪崩發生位置約在海拔6600米處，強大的雪流將隊員迅速捲入山谷，造成嚴重傷亡。

報導稱，布洛德峰位於巴基斯坦北部喀喇崑崙山區，以高海拔、冰川環境複雜及天候變化劇烈聞名。登山專家指出，當地山區與尼泊爾喜馬拉雅環境不同，部分區域雪崩風險極高，即使經驗豐富的高山隊伍，也必須面對突發自然災害的威脅。

普爾加曾於2019年創下189天完成全球14座8000米高峰攀登的紀錄，並率隊完成冬季登頂喬戈里峰（K2）的壯舉，被視為當代最具代表性的高海拔登山家之一。此次事故發生後，尼泊爾總理巴倫德拉·沙阿發文悼念，表示普爾加及其他遇難登山者展現出的勇氣、毅力與對登山運動的貢獻，將被長久銘記。

遇難中國登山者王鍾已找到，遺體被雪崩沖到千米之下。(取材自揚子晚報)