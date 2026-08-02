江蘇老人高鐵如廁掉落2萬元金戒 求助…被客服1句話打發

73歲江蘇連雲港袁姓老翁日前搭乘高鐵，在廁所掉了金戒指，客服回應卻引發質疑。(視頻截圖)

73歲江蘇連雲港袁姓老翁日前搭乘高鐵 前往南京就醫時，不慎將一枚價值近2萬元人民幣的金戒指掉進列車廁所，事後向鐵路客服熱線12306求助，卻得到「不符合尋找條件」的回覆，引發關注。鐵路部門隨後發布通報表示，列車當晚入庫後已安排人員於吸汙作業時同步排查，但仍未找到戒指。

綜合媒體報導，袁先生表示，自己7月28日搭車前往南京準備接受心臟手術，列車行經鎮江站前，他因身體不適加上列車晃動，在繫褲帶時，手上的金戒指滑落便池管道。

他說，這枚重約十八、十九克的金戒指，是孩子在他70歲時送的生日禮物，「按現在金價算差不多值2萬元。」戒指掉落後，他立即向乘務員求助，列車長查看後表示現場沒有打撈工具，建議他撥打12306報備，後續將由鐵路人員聯繫處理。

不過，袁先生入住醫院後，7月29日接獲12306客服回電，僅被告知「不符合尋找條件，抱歉」。他對此表示不解，「如果幫我找了沒找到，或是真的無法找，我都能理解，但一句『不符合尋找條件』把我打發，太傷人了。」

之後，12306客服再度向袁先生說明，戒指可能已進入排汙系統，因此無法搜尋。至於為什麼直接定性為「不符合尋找條件」，客服承諾會將袁先生的訴求上報，相關部門會在1到3個工作日之內給袁先生回覆。

袁先生坦言，自己並非要無理取鬧，只是希望鐵路部門在處理旅客求助時，能夠多一些人情味，給出一個讓人信服的解釋，而不是用一句冰冷的回覆敷衍了事。

鐵路部門1日也通報指出，7月28日上午10時18分，D2857次列車工作人員接獲旅客反映，表示如廁時不慎將戒指掉入蹲式廁所汙物箱。列車人員隨即到場查找，但因列車行駛途中不便拆檢汙物箱等設備，因此先完成現場資訊登記。當晚列車入庫後，工作人員在吸汙作業期間進行排查，仍未尋獲戒指，事後也主動聯繫旅客說明查找結果。

鐵路部門表示，動車組列車廁所結構較為複雜，物品一旦掉入汙物箱，不易取出或搜尋，提醒旅客妥善保管貴重物品，以免造成損失。

事件曝光後，網友看法兩極。有人認為，鐵路部門沒有義務協助尋找掉入排汙系統的物品，也有人表示，若有能力仍應盡力協助，畢竟戒指不僅價值不菲，更是子女送給老人的紀念禮物。