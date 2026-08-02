「房主任」脫口秀走紅 1句話翻車 女兒戳穿愧疚式教育

脫口秀藝人房主任因一句話翻車，遭停演3個月。(視頻截圖)

因脫口秀走紅的房主任，近日接連因戶籍辦理及親子 互動引發爭議，不僅遭網友批評，經紀公司也宣布暫停其三個月演藝工作。房主任隨後公開道歉，承認言行不當，表示願意接受外界監督。

房主任先前憑藉脫口秀節目迅速走紅。出身農村的她，中年才踏上脫口秀舞台，曾分享自己掙脫不幸婚姻、獨自扶養兩名女兒、靠打零工維持家計等人生經歷，以一句「絕經和出道同步到來」引發不少觀眾共鳴。她將生活困境化為幽默段子，真誠、草根的形象獲得大批粉絲支持，綜藝、商演邀約不斷，也被不少人視為中年女性逆境翻身的代表。

據報導，爭議起因於房主任日前返回山東老家辦理戶籍分戶。由於離婚後戶口仍掛在前夫家，而當地規定分戶須有本人名下房產或宅基地，她因當年淨身出戶、名下無房無地，不符合分戶條件。

現場工作人員依規說明政策，並提出可透過手寫申請、逐級上報等方式協助處理。不過，由於問題無法立即解決，房主任情緒激動，對工作人員說出「你也是女人吧」，相關畫面曝光後迅速引發討論，讓她一夜翻車掉粉。

有評論指出，房主任此番言行精準踩中了中國觀眾最反感的三大雷區。首先，工作人員已在規定範圍內提供協助，房主任被質疑拿個人苦難當籌碼，變相道德施壓基層工作人員。此外，她曾以草根逆襲形象獲得支持，如今卻漠視基層從業者的不易，令人失望；第三大雷區則是過度消費弱者人設，消耗大眾共情，期待獲得特殊待遇。

事件發酵後，經紀公司宣布，房主任言行違反藝人基本素養，決定暫停其三個月所有演藝工作。房主任也發布道歉影片，承認自己處理方式不當，向外界致歉，並表示接受批評與監督。

據報導，目前她的戶籍問題已獲解決，戶口已順利遷至瀋陽。房主任也表示，自己早已不再務農，老家的土地「理應留給更需要的鄉親」。

此外，房主任參與綜藝「姐姐當家2」播出後，再度引起熱議。節目中，她在小女兒18歲生日宴上，因蛋糕尺寸等小事數度提及自己多年來的辛勞與付出，大女兒當場回應：「你這是愧疚式教育，你想從我身上找愧疚感。」並指出母親常說「我沒離開這個家都是為了你」，其實只是因為「沒有退路」。

節目播出後，「愧疚式教育」成為討論焦點。部分網友心疼房主任身為單親母親一路走來的不易，認為她只是欠缺表達方式；也有不少人支持女兒，認為親情不該建立在反覆強調犧牲與付出的基礎上。

面對外界討論，房主任受訪時坦言，過去一直以為是女兒的問題，錄完節目後才發現「自己問題最大」。她表示，目前母女仍處於磨合階段，但雙方都希望透過溝通修復關係。

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女兒說房主任愧疚式教育，稱「她想從我身上找那些愧疚感」。（取材自微博）