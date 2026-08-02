西北師範大學發出4900份手寫錄取通知書 新生反應不一

新生們曬出自己收到的錄取通知書。（取材自極目新聞）

近期中國各大學陸續寄發錄取通知書，西北師範大學的手寫通知書在社群平台上引發討論，不少新生分享收到通知書的照片，表示相當喜歡，也有部分新生認為手寫字體未達預期。校方招生辦表示，今年錄取通知書由老師與學生代表共同完成，目前仍持續書寫第二、第三批通知書，至於未來是否持續採用手寫方式，暫時無法確定。

極目新聞報導，西北師範大學於7月22日正式啟動2026年本科錄取通知書書寫作業，共有約4900名新生將收到專屬手寫錄取通知書。參與書寫者包括楚辭學家、文學院教授，以及各學院、各部門的師生代表，從校方公布的照片可看到，多名老師伏案書寫錄取通知書；一些書法專業的學長、學姐也在個人社群帳號發布影片，分享參與手寫錄取通知書的過程。

隨著通知書寄達，不少新生在社群平台分享收到的手寫版錄取通知書。就讀漢語言專業的李同學表示，自己收到的錄取通知書「已經達到了預期」；化學專業的陳同學則說，對手寫版錄取通知書「非常喜歡，甚至有些超出想像」。

不過，也有部分新生提出不同看法。一名錄取人工智慧專業的學生表示，通知書上「人工智慧」四個字沒有想像中大氣，位置也偏下方，「有一絲失望」，但他也表示，整體而言仍然滿意，收到錄取通知書依然感到非常開心。 新生們曬出自己收到的錄取通知書。（取材自極目新聞）

另有一名新生分享的照片顯示，錄取通知書上的「計算機科學與技術」採手寫字體，整體字體略為傾斜，字距分布也不太一致。貼文發布後，留言區出現不同意見，有網友認為「寫得挺好的」，也有人表示「差點意思」。

8月1日上午，媒體向西北師範大學招生辦了解相關情況。招生辦工作人員表示，今年本科錄取通知書採手寫方式，由老師和學生代表共同完成，目前首批通知書已經寄出，第二批、第三批通知書仍在持續書寫中。

至於有部分新生反映手寫字體未達心理預期，招生辦工作人員表示，暫時無法就此作出回應；至於未來是否會繼續採用手寫錄取通知書的形式，目前也尚未確定。