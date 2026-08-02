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87歲鋼琴大師劉詩昆攜妻兒赴俄演奏 2歲兒首秀成焦點

中國新聞組╱北京2日電
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「劉詩昆國際音樂之旅—大師與少年2026」音樂會。現年87歲的鋼琴大師劉詩昆無懼...
「劉詩昆國際音樂之旅—大師與少年2026」音樂會。現年87歲的鋼琴大師劉詩昆無懼俄烏戰火陰霾，攜家人赴俄羅斯舉辦音樂會。（圖╱官方提供）

現年87歲的鋼琴大師劉詩昆近日攜妻子孫穎及一對兒女劉蓓蓓（貝貝）、劉天天遠赴俄羅斯，舉辦「劉詩昆國際音樂之旅—大師與少年2026」音樂會。面對俄烏戰事陰影，劉詩昆仍堅持以音樂搭建交流橋梁，而年僅2歲的小兒子劉天天更首次登上國際舞台，與母親孫穎合奏並伴舞，天真自然的表現成為全場焦點。

綜合香港01、文匯報報導，這場音樂會日前分別於聖彼得堡與莫斯科舉行，劉詩昆帶領兩岸三地優秀青少年音樂家同台演出，親自演奏「黃河頌」、「我的祖國」等曲目，展現多年累積的深厚功力。活動以「傳承」為主題，不僅象徵藝術薪火延續，也讓劉詩昆一家三代對音樂的熱愛在國際舞台上展現。

報導指出，劉詩昆與俄羅斯有著深厚淵源。早在1958年，年僅19歲的他便參加首屆「柴可夫斯基國際鋼琴比賽」，並獲得第二名佳績，之後也曾在俄羅斯求學，留下重要人生足跡。此次重返故地演出，他特別與母校柴可夫斯基國立音樂學院院長亞歷山大·索科洛夫會面，雙方交流甚歡，回憶多年藝術情誼。

除了大師級演出，劉詩昆的兩名年幼子女更成為活動亮點。其中，年僅2歲的小兒子劉天天首次登上國際舞台，面對大型演出毫不怯場，與母親孫穎溫馨合奏「幸福拍手歌」。在音樂會壓軸環節，孫穎以琵琶演奏經典曲目「莫斯科郊外的晚上」，貝貝與天天則在旁伴舞，可愛互動瞬間融化現場觀眾。

劉天天的亮相，也讓外界關注劉詩昆一家的音樂傳承。報導稱，劉詩昆與孫穎婚後，先後迎來女兒貝貝與兒子天天，兩名孩子自幼接觸音樂，在父母薰陶下展現藝術天分。姊姊貝貝早年便曾登上舞台演出，並參與音樂劇演出；此次弟弟天天首次公開亮相，也展現出音樂世家的深厚基因。

談到此次帶領年輕音樂家登上國際舞台，劉詩昆表示，音樂沒有國界，能讓下一代感受不同文化交流，是一次圓夢般的旅程。他希望透過演出，讓更多年輕音樂人才獲得展示機會，也將自身多年累積的藝術經驗傳承下去。

從少年時代在俄羅斯求學，到如今帶著下一代重返國際舞台，劉詩昆的音樂人生跨越近70年。此次一家人在異國舞台上的演出，不僅是一場音樂會，也象徵藝術傳承與家庭情感的延續，在觀眾心中留下深刻印象。

孫穎與兒子「天天」合奏。（圖╱官方提供）
孫穎與兒子「天天」合奏。（圖╱官方提供）

劉詩昆的一對寶貝兒女劉蓓蓓(左)、劉天天。（圖╱官方提供）
劉詩昆的一對寶貝兒女劉蓓蓓(左)、劉天天。（圖╱官方提供）

精華 FAQ

  • 他與妻子孫穎及一對兒女赴俄舉辦「劉詩昆國際音樂之旅—大師與少年2026」音樂會，並希望在俄烏戰事陰影下，以音樂搭建交流橋梁。

  • 劉天天首次登上國際舞台，和母親孫穎合奏「幸福拍手歌」並在壓軸環節伴舞，天真自然又不怯場，成為全場最受矚目的焦點。

  • 音樂會以「傳承」為主題，劉詩昆帶領青少年音樂家同台，並讓子女在舞台亮相，展現三代人對音樂的熱愛，也延續了他的藝術與家庭情感。

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