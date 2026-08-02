月薪6萬神仙崗位？老君山雲海觀察員 等1鏡頭蹲守2小時

河南老君山雲海觀察員每天5點起床，從日出拍到燈光秀。(取材自錢江晚報)

AI摘要 文章摘要整理： 河南老君山景區招募月薪6萬元的雲海觀察員，23歲李思辰從3500多人中脫穎而出，需每日拍攝雲海與景區故事，從日出忙到夜間燈光秀。

河南 洛陽市老君山景區凌晨4點50分，鬧鐘響了。李思辰從床上爬起來，扛起相機往外走。山頂的風很大，早上的霧濃得化不開。他在一塊石頭上坐下，開始等。等風把霧吹散，等雲海露出真容，等一個足夠好的畫面—那是7月17日，他作為「001號雲海觀察員」上崗的日常。說實話，每天5點起床，從日出拍到燈光秀，為等一個鏡頭蹲守一、兩小時，這個崗位聽起來確實像「神仙工作」：月薪6萬元人民幣（約8400美元），住在山頂，每天拍一條關於雲海的視頻。

錢江晚報報導，今年夏天，老君山景區首次面向全國招聘「雲海觀察員」，吸引3500多人投遞履歷，最終由23歲、主修電子商務的李思辰脫穎而出。消息公布後，有網友戲稱這是「躺著看雲賺錢」，但實際工作並不輕鬆。上班首日，他便遇上大霧和小雨，拍攝雲海十分困難，但每日影片仍須如期完成，讓他以「煎熬」形容當時的心情。

景區設立該職位，是因7、8月為老君山雲海最佳觀賞季，所需的不只是拍攝風景的人，更是能記錄雲海、講述雲海故事的內容創作者。景區負責人表示，今年首次推出，因此命名為「001號」，未來是否增設「002號」、「003號」，目前仍未確定。

河南老君山雲海觀察員每天5點起床，從日出拍到燈光秀。(取材自錢江晚報)

李思辰原本便想投入自媒體，拍攝風景只是呈現方式。赴老君山前，他經營的帳號影片播放量多為數百至數千次，按讚破百已算不錯；此次參選影片發布4小時即獲2萬個讚，目前已達11萬個讚。但面對突然增加的關注，他也感到壓力，擔心後續作品若無法超越或維持起點水準，將難以回應觀眾期待。

為取得更多素材，他每天清晨5點起床，穿梭山間，從日出拍到夜間燈光秀，有時為了一個鏡頭，需蹲守一、兩小時。他認為，素材不足會壓縮後期調整空間，同一角度拍得太多，也可能讓觀眾失去新鮮感。

30天工作結束後，李思辰將下山，帳號是否持續走紅，以及「001號雲海觀察員」是否推出續篇，仍是未知數。但對這名選擇在山頂等待雲海的年輕人而言，等待本身也是工作的一部分。正如他所說，遇見雲海是一種驚喜，沒有遇見也是正常狀態，便前往下一個地點繼續尋找。

河南老君山雲海觀察員每天5點起床，從日出拍到燈光秀。(取材自錢江晚報)