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國際知名力學專家夏焜返中國 任教寧波東方理工大學

中國新聞組／北京2日電
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國際知名力學專家夏焜1日全職加入浙江寧波東方理工大學。(取材自科學網)
國際知名力學專家夏焜1日全職加入浙江寧波東方理工大學。(取材自科學網)

AI摘要

文章摘要整理：

國際知名應用力學專家夏焜1日全職回國，加入寧波東方理工大學，並表示希望借新建大學打造接軌國際的學術與科研平台。

國際知名力學專家夏焜（K Jimmy Hsia）1日正式回中國任教，全職加入浙江寧波東方理工大學。夏焜曾在美國伊利諾大學香檳分校（UIUC）、卡內基美隆大學、新加坡南洋理工大學等多個世界頂尖高校任職，消息引發學術界關注。

科學網報導，夏焜生於上海，在北京成長。他1977年考入清華大學力學師資班，在北京航空航天大學獲得碩士學位，並在麻省理工學院（MIT）獲得機械工程博士學位。他曾在伊利諾大學香檳分校、卡內基美隆大學和新加坡南洋理工大學任職。作為美國科學促進會（AAAS）、美國機械工程師學會（ASME）和美國醫學與生物工程院（AIMBE）會士，夏焜在國際學術界享有極高聲譽。

據報導，作為國際上知名的應用力學專家，他的研究領域包括材料失效與斷裂、軟材料與軟體機器人、材料的微納米尺度力學行為和微納技術、生物系統中的力學行為、生物傳感和智能黏附、生物醫學器械的開發和應用等，橫跨多個前沿領域。

寧波東方理工大學去年由教育部批覆設立，是民辦新型研究型大學，本科分數線超越國內眾多一流高校。「成熟名校像一本已經寫好的書，而新建大學是一張白紙。」夏焜說：「這是我歸國的第一筆，我希望能為中國的教育和科研貢獻我的力量。」

他表示，新建大學「沒有固有體制束縛，可以借鑑全球名校成熟經驗，搭建適配國內發展、接軌國際標準的辦學體系。」

他希望依託自己深耕海外幾十年積累的全球學術網絡，為東方理工搭起一座連接世界的橋，讓不同膚色、不同背景的學者在這裡碰撞思想，讓「國際化學術生態」從理念變成日常。

精華 FAQ

  • 夏焜於1日正式全職回中國任教，加入浙江寧波東方理工大學。這所大學是去年才獲教育部批覆設立的新型民辦研究型大學。

  • 夏焜生於上海、在北京成長，先後就讀清華大學力學師資班、北京航空航天大學與MIT，並曾任職於UIUC、卡內基美隆大學及南洋理工大學。

  • 夏焜認為新建大學沒有固有體制束縛，能借鑑國際名校經驗，建立更適配國內發展的辦學體系；他也希望把海外累積的學術網絡帶回中國。

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