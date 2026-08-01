喜羊羊新作搞擦邊？一個「捂裙子」畫面讓網友吵翻天

美羊羊「捂裙」鏡頭引發爭議。（取材自中新網）

陪伴許多人成長的動畫「喜羊羊與灰太狼」推出新作「喜羊羊與灰太狼之破界山海訣」，卻因美羊羊多個「捂裙子」鏡頭引發熱議。不少網友質疑畫面帶有「擦邊」意味，認為戰鬥場景刻意安排仰拍及裙底鏡頭不適合少兒動畫；但也有觀眾認為，美羊羊原本就是愛美、重視形象的角色，不應過度解讀。

據中國新聞網報導，爭議主要集中在美羊羊的角色設計。新作中，美羊羊身穿粉色短裙，在高空墜落、激烈戰鬥等危急情況下，第一時間不是防禦或閃避，而是露出害羞表情、伸手壓住裙襬。部分橋段還採用由下往上的仰拍視角，甚至出現沸羊羊操控的金幣從美羊羊裙下穿過並給予特寫，引起觀眾討論。

「喜羊羊與灰太狼之破界山海訣」劇情中，金幣從美羊羊裙底穿過的運鏡。（取材自中新網）

有網友認為，這類畫面違背角色行為邏輯，也破壞了近年作品中美羊羊勇敢、獨立的形象。「現在羊也要『擦邊』了嗎？別太離譜。」「穿裙子沒問題，但為什麼要一直畫捂裙子的鏡頭？要表達什麼？」

還有人提出，動畫行業內早已普遍使用「反重力裙襬」（即設定裙襬在倒立或騰空時也能遮蓋身體，避免走光）的處理方式，倘若僅僅為規避走光，有大量自然的方案可選，沒必要反覆設計捂裙動作、搭配具有指向性的仰拍鏡頭。

不過，也有不少觀眾認為外界反應過度。他們表示，美羊羊本來就是愛美、注重形象的小羊，危急時刻下意識護住裙子符合角色設定，「真正喜歡『喜羊羊』的人只會在意劇情和打戲，不會一直盯著一隻小羊的裙子。」也有人認為，捂裙動作是在傳達保護隱私的觀念，對低齡觀眾並非壞事。

中新網評論指出，此事爭議背後，折射的是少兒向動畫在受眾分化時代面臨的創作困境。「喜羊羊與灰太狼」歷經20多年，受眾除了兒童，也包含陪伴作品成長的成年粉絲。兒童多半關注劇情發展，成年觀眾則更容易注意鏡頭語言與細節，兩套評判標尺很難完全統一。

評論認為，無論受眾如何分化，少兒動畫面向未成年觀眾，創作底線仍應受到重視。服裝本身沒有對錯，但鏡頭如何運用、動作如何安排，都屬創作者主動設計，若在緊張情節中反覆加入容易引發聯想的畫面，難免讓部分觀眾感到不適。

與此同時，輿論討論也需要警惕走向極端，不宜將所有相關畫面一概貼上標籤，或以「只是動畫」否定觀眾的合理疑慮。許多網友也期待，這個陪伴多代人成長的經典IP，未來能在創作與少兒內容之間取得更好的平衡。

美羊羊「捂裙」鏡頭引發爭議。（取材自中新網）