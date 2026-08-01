我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大麥克指數問世40年 台灣全球第二便宜

西班牙飛地休達移民危機死亡人數升至67人

喜羊羊新作搞擦邊？一個「捂裙子」畫面讓網友吵翻天

中國新聞組／北京1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美羊羊「捂裙」鏡頭引發爭議。（取材自中新網）
美羊羊「捂裙」鏡頭引發爭議。（取材自中新網）

陪伴許多人成長的動畫「喜羊羊與灰太狼」推出新作「喜羊羊與灰太狼之破界山海訣」，卻因美羊羊多個「捂裙子」鏡頭引發熱議。不少網友質疑畫面帶有「擦邊」意味，認為戰鬥場景刻意安排仰拍及裙底鏡頭不適合少兒動畫；但也有觀眾認為，美羊羊原本就是愛美、重視形象的角色，不應過度解讀。

據中國新聞網報導，爭議主要集中在美羊羊的角色設計。新作中，美羊羊身穿粉色短裙，在高空墜落、激烈戰鬥等危急情況下，第一時間不是防禦或閃避，而是露出害羞表情、伸手壓住裙襬。部分橋段還採用由下往上的仰拍視角，甚至出現沸羊羊操控的金幣從美羊羊裙下穿過並給予特寫，引起觀眾討論。

「喜羊羊與灰太狼之破界山海訣」劇情中，金幣從美羊羊裙底穿過的運鏡。（取材自中新網...
「喜羊羊與灰太狼之破界山海訣」劇情中，金幣從美羊羊裙底穿過的運鏡。（取材自中新網）

有網友認為，這類畫面違背角色行為邏輯，也破壞了近年作品中美羊羊勇敢、獨立的形象。「現在羊也要『擦邊』了嗎？別太離譜。」「穿裙子沒問題，但為什麼要一直畫捂裙子的鏡頭？要表達什麼？」

還有人提出，動畫行業內早已普遍使用「反重力裙襬」（即設定裙襬在倒立或騰空時也能遮蓋身體，避免走光）的處理方式，倘若僅僅為規避走光，有大量自然的方案可選，沒必要反覆設計捂裙動作、搭配具有指向性的仰拍鏡頭。

不過，也有不少觀眾認為外界反應過度。他們表示，美羊羊本來就是愛美、注重形象的小羊，危急時刻下意識護住裙子符合角色設定，「真正喜歡『喜羊羊』的人只會在意劇情和打戲，不會一直盯著一隻小羊的裙子。」也有人認為，捂裙動作是在傳達保護隱私的觀念，對低齡觀眾並非壞事。

中新網評論指出，此事爭議背後，折射的是少兒向動畫在受眾分化時代面臨的創作困境。「喜羊羊與灰太狼」歷經20多年，受眾除了兒童，也包含陪伴作品成長的成年粉絲。兒童多半關注劇情發展，成年觀眾則更容易注意鏡頭語言與細節，兩套評判標尺很難完全統一。

評論認為，無論受眾如何分化，少兒動畫面向未成年觀眾，創作底線仍應受到重視。服裝本身沒有對錯，但鏡頭如何運用、動作如何安排，都屬創作者主動設計，若在緊張情節中反覆加入容易引發聯想的畫面，難免讓部分觀眾感到不適。

與此同時，輿論討論也需要警惕走向極端，不宜將所有相關畫面一概貼上標籤，或以「只是動畫」否定觀眾的合理疑慮。許多網友也期待，這個陪伴多代人成長的經典IP，未來能在創作與少兒內容之間取得更好的平衡。

美羊羊「捂裙」鏡頭引發爭議。（取材自中新網）
美羊羊「捂裙」鏡頭引發爭議。（取材自中新網）

精華 FAQ

  • 爭議集中在美羊羊多次捂裙子的鏡頭，以及部分仰拍、裙底特寫是否帶有刻意聯想。有人認為這些設計不適合少兒動畫，也有人覺得只是角色在危急時的自然反應。

  • 支持者認為美羊羊本來就是重視形象、愛美的角色，危急時護住裙襬符合人物性格。也有人表示，畫面更多是在傳達保護隱私觀念，不應直接上綱到擦邊。

  • 評論指出，作品受眾已分化為兒童與成年粉絲，兩者觀察角度不同。少兒動畫仍應守住創作底線，鏡頭與動作設計要避免引發不必要聯想，同時也不宜把所有畫面都極端標籤化。

上一則

解放軍民主礁海空聯合演訓 中國專家：未來將常態化

延伸閱讀

雲林羊肉戴奧辛超標全撲殺 4噸乳品預防性下架

雲林羊肉戴奧辛超標全撲殺 4噸乳品預防性下架
默默累積的人脈突然都醒過來了 4生肖8月事業財運雙收

默默累積的人脈突然都醒過來了 4生肖8月事業財運雙收
心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢

心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢
屬羊遇貴人及時阻擋 4生肖8月閃過厄運和破財

屬羊遇貴人及時阻擋 4生肖8月閃過厄運和破財

熱門新聞

王虹領獎時的穿搭成為社群平台熱議焦點。(新華社)

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

2026-07-28 21:17
王楚欽。（取材自微博）

「王楚欽沒什麼實力」退役4年國手爆冷贏球 被出征到關帳號

2026-07-25 22:01
黃姓男子在餐廳用餐時突感腹痛。（取材自環球時報）

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

2026-07-26 07:30
約翰·帕頓資料照片。(取材自紅星新聞)

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

2026-07-26 05:30
7月23日，在美國費城，中國數學家鄧煜出席獲獎後的記者招待會。(新華社)

菲爾茲獎得主／中國數學家鄧煜是「張靚穎迷弟」曾為她寫了3首詩

2026-07-26 21:03
崇太長江隧道「領航號」盾構機7月30日拍攝的施工現場。新華社

世界最大直徑高鐵盾構機「領航號」成功穿越長江

2026-07-30 11:27

超人氣

更多 >
不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆

不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆
水煮蛋別只會用水煮 改用1方式「口感更好」 一票人點頭：方便好用

水煮蛋別只會用水煮 改用1方式「口感更好」 一票人點頭：方便好用
奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來

奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來
蔡崇信與吳明華結束30年婚姻 聲明「和平離婚」不影響球隊運作

蔡崇信與吳明華結束30年婚姻 聲明「和平離婚」不影響球隊運作
獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說

獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說