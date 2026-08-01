年薪90萬聘美籍主播？敦煌曝薪資算法...當事人已放棄資格

敦煌傳出擬以年薪90萬聘用美國籍主播古愛華，引發網友質疑。（取材自指尖新聞瀋陽晚報）

甘肅 敦煌市融媒體中心日前傳出擬以年薪90萬（人民幣，下同）聘用一名美國籍主播，引發外界關注。敦煌市相關部門7月31日表示，擬聘人選古愛華已放棄聘任資格；針對外界質疑招聘程序及薪資待遇等問題，當地已成立調查組全面核查，對發現的問題將依法依規追責問責。

據央視新聞報導，敦煌市融媒體中心日前公布國際傳播播音主持人擬聘名單，其中24歲、美國籍的古愛華最受關注。公開資料顯示，古愛華畢業於美國耶魯大學 ，今年4月到敦煌，擔任敦煌文化國際傳播中心實習主播。

消息公布後，有網友對招聘程序及待遇提出質疑，古愛華曾赴台灣學習及在美國智庫實習的背景也引發擔憂。對此，敦煌市相關部門表示，此次人才引進屬於編制外聘用，網路流傳的「90萬元年薪」並非實際薪資。

官方指出，聘用人員每年稅前薪資30萬元，已包含單位及個人「五險一金」；每年考核合格者，可連續10年領取3萬元生活補助；聘用滿3年並在當地購屋者，可獲一次性30萬元購房補助，但若未服務滿10年，須按規定退還部分補助。整體計算，實際年度薪酬約為稅前33萬元。

相關部門表示，針對個別網友反映的招聘合規性等問題，已成立調查組展開全面核查，對發現的問題將「堅決予以糾正，依規追責問責」。

官方同時證實，美國籍主播古愛華目前已放棄聘任資格。

敦煌市相關部門表示，敦煌文化是中外文明長期交流融匯的結晶，未來將以更嚴謹、審慎的方式推進人才隊伍建設，持續提升國際傳播能力，弘揚中華文化，促進中外文明交流互鑑。