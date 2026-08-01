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山東女付費相親 竟連遇2已婚男 婚介所回應遭律師打臉

中國新聞組／北京1日電
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山東臨沂一名劉姓女子控訴，她透過婚戀機構付費相親，卻先後遇到兩名已有伴侶的相親對象，質疑婚介所未善盡會員審核義務，要求「退一賠三」。對此，婚介機構表示，所有報名者均以單身身分登記，且雙方簽署的合約已載明，機構無法保證所有參與者資訊的真實性。

據九派新聞報導，劉女士表示，她向臨沂「單身貴族婚戀機構」繳交報名費接受相親服務，沒想到接連遇到兩名已有伴侶的相親對象，認為婚介機構對會員資料審核不夠嚴謹，甚至存在包裝、欺騙情形，已對她的名譽及身心造成傷害，因此提出「退一賠三」的要求。

對此，婚戀機構工作人員張女士否認相關指控，表示前來報名相親者皆以單身人士身分登記，機構也設有相應審核流程。

張女士並出示雙方簽署的服務合約，其中《特別條款》載明，婚介機構「無法確保所有活動參與者資訊的真實性及參與活動的動機」，提醒消費者若在活動中遇到心儀對象，應謹慎交往；若雙方在婚戀過程中產生感情、財產等糾紛，機構概不負責。

針對此案，山東三禾律師事務所律師趙心願表示，付費婚戀中介對會員婚姻或感情狀態負有合理審核義務，不能僅憑一份單身承諾書，就將資訊查證責任完全轉嫁給消費者，相關免責條款在司法實務上未必會獲得完全支持。

趙心願指出，若有證據證明婚介機構明知相親對象並非單身，仍刻意安排介紹，可能構成消費欺詐，消費者提出「退一賠三」具有法律依據；若僅屬審核疏失或服務過失，通常會認定為違約，消費者可要求退還相應服務費，並就實際損失請求賠償。

精華 FAQ

  • 她表示自己付費參加相親服務後，先後遇到2名已有伴侶的對象，認為婚介機構未善盡審核義務，甚至可能有包裝與欺騙情形，因此主張退費並加倍賠償。

  • 婚介機構工作人員表示，報名者均以單身身分登記，機構也有審核流程，且合約已明載無法保證所有參與者資訊完全真實，雙方交往風險需由消費者自行注意。

  • 律師指出，付費婚戀中介對會員婚姻狀態應負合理審核義務，不能把查證責任全推給消費者；若明知對方非單身仍安排介紹，可能構成消費欺詐，若僅疏失則可能屬違約。

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