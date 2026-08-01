中國唯一姓氏火車站 黑龍江「宋站」百年歷史 取名原因曝光

宋站是全中國唯一單字成名的火車站。（取材自中國鐵路官方微信）

近日有網友發現，有一趟列車途經了一個名為「宋」的車站，感到頗為新奇。據了解，這是全中國唯一單字成名的火車站，位於黑龍江省綏化市肇東市宋站鎮。除了字數最少，宋站也是全國唯一以姓氏命名的火車站。當地鎮政府工作人員表示，這座車站已有百餘年歷史。

極目新聞報導，據中國鐵路官方微信 ，宋站，是中國鐵路哈爾濱局集團有限公司大慶車務段管轄的四等站。宋站原名「烏里莫」，因當年修建車站時的領工者姓宋，故得名「宋」。

有著百年歷史的宋站鎮曾設置宋村，1948年改為宋站區。1951年9月，設置宋站鎮。宋站鎮是國家小城鎮建設重點鎮，南距黑龍江省會哈爾濱90公里，北距油城大慶60公里。全鎮轄8個村，64個自然屯，是肇東市北部四鄉、五場的經濟文化中心和商品集散地。

宋站是濱洲線中間站，沒有始發或終到列車。通過12306客戶端查詢發現，7月31日有四趟列車停靠宋站。

宋站鎮政府工作人員介紹，宋站是一座百年老站，因其全國唯一的單字站名，不少遊客慕名前來打卡，這座火車站也是宋站鎮的一張特色名片。除此以外，當地的肇東小餅、宋站烤鵝也頗具特色。