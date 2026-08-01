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南京大學生讓英雄「開口」 10幅畫串起烈士17年軍旅路

中國新聞組╱北京1日電
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楊太平是南京軍區命名的第一位「抗洪搶險英雄」。(取材自紫牛新聞)
楊太平是南京軍區命名的第一位「抗洪搶險英雄」。(取材自紫牛新聞)

南京工業職業技術大學藝術設計學院「銘記你的名字」實踐團隊，7月30日上午在南京市江北新區長蘆街道六甲社區舉行捐贈儀式，將創作的彩色復原肖像、事跡插畫及抗洪搶險動畫短片鄭重贈予社區。團隊透過數位化上色與精修，讓黑白影像中的楊太平烈士面容更具親和力與辨識度，並以10幅插畫串起其17年軍旅生涯，透過現代數位視覺藝術讓英雄形象跨越43年時光重新躍然紙上。

紫牛新聞報導，此次捐贈的作品除了彩色肖像外，還包括一部還原1983年滁河決口夜間搶險的動畫短片，以及10幅還原烈士關鍵節點的系列插畫。創作內容按時間線，繪製了楊太平從1966年參軍告別四川江津家鄉、救落水戰友、火柴廠滅火、河南抗洪、南京塑料廠火海搶險，直到1983年暴雨山洪中背老人蹚洪水、牽奶牛搶救群眾財產的英勇過程。參與學生張珂依與陳昊陽表示，為刻畫山洪中背老人、牽奶牛的場景，團隊專門研究了當年的水文資料與服裝裝備，力求精準還原細節。

六甲社區黨總支副書記葛德兵於現場介紹烈士事跡指出，楊太平生前為基建工程兵班長，1983年7月14日大廠區三合圩突發決口，他在齊胸深的洪水中連續奮戰六小時，救出九名遇險群眾，最終因搶救被沖走的戰友而體力耗盡犧牲。同年8月，南京軍區授予其「抗洪搶險英雄」榮譽稱號及二級英模獎章，他也是南京軍區命名的第一位「抗洪搶險英雄」。

葛德兵感嘆表示：「太平亭不僅是地理坐標，更是社區的精神地標。」自1984年落成以來，烈士紀念碑亭與新增的100平方米陳列館已成為當地重要教育基地。葛德兵強調，此次受贈的作品將納入陳列館展陳體系，讓前來瞻仰的市民和青少年能夠更直觀地認識英雄、記住英雄。

指導教師馬志豪與張瑩說明，團隊此前已完成300餘幅英烈畫像的繪製及彩色復原，本次創作亦經團隊反覆打磨神韻與場景，確保經得起歷史檢驗。雙方表示後續將持續加強合作，透過陳列展覽、校園「開學第一課」宣講及短視頻傳播等方式推廣；團隊亦籌畫前往重慶江津，沿著烈士生前足跡採集更多口述史料，深化紅色基因傳承。

南京大學生用彩色肖像，10幅插畫串起楊太平17年軍旅路。(取材自紫牛新聞)
南京大學生用彩色肖像，10幅插畫串起楊太平17年軍旅路。(取材自紫牛新聞)

南京工業職業技術大學藝術設計學院「銘記你的名字」實踐團隊，將創作的彩色復原肖像、...
南京工業職業技術大學藝術設計學院「銘記你的名字」實踐團隊，將創作的彩色復原肖像、事跡插畫及抗洪搶險動畫短片鄭重贈予社區。(取材自紫牛新聞)

精華 FAQ

  • 團隊捐贈了彩色復原肖像、10幅事跡插畫，以及還原1983年滁河決口夜間搶險的動畫短片，內容以時間線串起楊太平烈士的重要人生與戰鬥片段。

  • 1983年7月14日，大廠區三合圩突發決口，他在齊胸深洪水中連續奮戰6小時，救出9名群眾，最後因搶救被沖走的戰友而體力耗盡犧牲。

  • 作品將納入六甲社區陳列館展陳體系，搭配陳列展覽、校園宣講與短視頻傳播，讓市民和青少年更直觀認識英雄，強化紅色教育與地方精神傳承。

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