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「大盤雞怎有土豆？」上海食客怒報警「欺詐」引熱議

中國新聞組╱北京1日電
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上海民警陳嘉文日前處理了一起因「大盤雞該不該放土豆」引起的消費糾紛。(取材自都市...
上海民警陳嘉文日前處理了一起因「大盤雞該不該放土豆」引起的消費糾紛。(取材自都市快報橙柿互動)

上海市公安局寶山分局楊行派出所民警陳嘉文日前處理了一起因「大盤雞該不該放土豆」引起的消費糾紛。一名顧客在餐館點了68元(人民幣，以下同)的大盤雞，上菜後發現裡面有土豆，認為正宗大盤雞絕不該放土豆，且店內土豆燒雞塊僅售38元，30元的差價讓該顧客覺得屬於「欺詐」行為，憤而撥打電話報警。

都市快報橙柿互動報導，面對情緒激動的報警人，民警陳嘉文到場後先安撫其情緒，並從法理角度解釋，法律上的欺詐是虛構事實或隱瞞真相謀取不當利益，但大盤雞放不放土豆沒有法定統一標準，屬於店家口味特色；加上菜單明碼標價，不構成欺詐。

隨後陳嘉文順勢遞上情緒的台階：「我懂你的感受，期待的菜端上來不符合預期，換誰心裡都不痛快。」並主動協助協商。最後店家同意免收該道菜費用，雙方達成調解。意外的是，該顧客最終仍將整盤大盤雞吃完，臨走前還跟民警念叨：「你可得跟老闆說說，讓他去新疆調研一下，正宗大盤雞哪有放土豆的！」

陳嘉文坦言，日常警情各異，曾接報稱路邊車內有外星人，趕赴現場發現僅是逼真玩偶。他強調，每通報警都須認真對待，因為無法排除報警人身處危險不便明說、以特殊描述暗示求救的可能性，絕不能漏掉任何潛在險情。

民警的暖心處置獲網友點讚，而「大盤雞該不該放土豆」也引發熱議。支持放土豆的網友指出「土豆和寬麵條吸收湯汁後味道非常好」，「大盤雞沒有土豆和麵條就不好吃了，雞塊反倒是搭頭」，甚至有來自新疆的網友親自科普表示「看我IP，昨天才吃過新疆沙灣杏花村大盤雞，就是有土豆」、「不放土豆的叫辣子雞，大盤雞吃的就是土豆熬爛湯汁拌麵」。也有網友中肯表示「沒有絕對標準」，不喜歡也可以選擇不放。

上海民警陳嘉文日前處理了一起因「大盤雞該不該放土豆」引起的消費糾紛。(取材自都市...
上海民警陳嘉文日前處理了一起因「大盤雞該不該放土豆」引起的消費糾紛。(取材自都市快報橙柿互動)

精華 FAQ

  • 一名顧客在餐館點了68元的大盤雞，上菜後發現裡面有土豆，認為這和自己理解的「正宗大盤雞」不同，且店內土豆燒雞塊只要38元，因而懷疑有30元價差的欺詐問題並報警。

  • 民警指出，法律上的欺詐通常是虛構事實或隱瞞真相以謀取不當利益；但這次菜單已明碼標價，大盤雞是否放土豆也沒有法定統一標準，屬於店家口味特色，因此不符合欺詐要件。

  • 經民警協調後，店家同意免收該道菜費用，雙方順利達成調解。事件會引發熱議，是因為不少網友也加入討論大盤雞到底該不該放土豆，甚至有新疆網友指出這本來就是常見做法。

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