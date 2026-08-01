2.2億收購上海酒店 前首富陳天橋重返市場 31歲登頂中國富豪榜

淡出多年的中國前首富陳天橋。(取材自橙柿互動都市快報)

曾經的中國首富、盛大集團創辦人陳天橋近日再度引發市場關注。其旗下的盛大集團正式從物流基礎設施巨頭普洛斯手中，以約2.2億元人民幣的交易對價，收購位於上海核心地段的「上海宓亞酒店」。這項交易標的為一棟11層樓高的獨棟物業，建築面積約3901平方米，折合每平方米約5.6萬元，周邊遍布老洋房與歷史建築。

都市快報報導，隨著這筆資產交易曝光，這位已淡出大眾視野多年的商業巨頭再次回到聚光燈下。現年53歲的陳天橋此番購買上海核心區域物業，市場與業界紛紛揣測其背後意圖，熱議他究竟是看好未來酒店業態的復甦趨勢，還是意在趁勢「抄底」中國優質資產。

陳天橋發跡於上海，畢業於復旦大學，第一份工作即在上海陸家嘴集團。1999年他拿出50萬元創辦盛大網絡，隨後憑藉熱門網遊《傳奇》迅速崛起，並於2009年將盛大遊戲分拆至美國納斯達克上市。他在31歲時即登頂成為中國首富，該最年輕首富紀錄至今仍無人打破。

2012年盛大完成私有化後，陳天橋選擇逐漸淡出遊戲江湖，將事業重心轉型為全球投資，投資版圖廣泛覆蓋科技、股票、房地產 以及腦科學等前沿領域。此外，陳天橋在海外資產配置亦相當龐大，其在美國擁有約19.8萬英畝林地，曾被列為美國第二大外籍土地擁有者。

對於陳天橋此次出手，網民與市場討論熱烈。有網友直言：「當年靠《傳奇》賺得盆滿缽滿，31歲登頂首富的紀錄確實厲害」；也有網友分析指出，這位昔日的美國「大地主」如今轉向購買上海核心物業，反映出資深投資人對特定優質地段資產價值的重新評估與布局。