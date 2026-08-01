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DeepSeek-V4正式版來了 Agent能力大提升 回擊Kimi、MiniMax圍剿

中國新聞組╱北京1日電
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DeepSeek V4 Flash 正式版上線，大幅提升 Agent 能力與程式...
DeepSeek V4 Flash 正式版上線，大幅提升 Agent 能力與程式碼適配。(路透資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

DeepSeek推出V4-Flash-0731正式版API，以後訓練提升Agent能力，並在評測中領先同級模型，藉低成本與生態適配回擊Kimi、MiniMax競爭。

面臨中國AI新創公司月之暗面Kimi 與中國AI大模型新創上海稀宇MiniMax「圍剿」之際，中國AI初創公司DeepSeek（深度求索，簡稱DS）最新技術回擊，7月31日宣布，DeepSeek-V4-Flash正式版API（V4-Flash-0731）開啟公測，開發者可直接調用。本次更新在架構與參數規模不變下，僅靠重新後訓練就實現了Agent（智能體）能力的大幅躍升，在代碼修改與工具調用等多項測試中遠超V4-Pro預覽版。至於V4-Pro正式版及APP/WEB端模型此次未做更改，官方表示將將盡快發布。

綜合MoneyDJ新聞、觀察者網等媒體報導，在技術與生態適配上，V4-Flash-0731於代碼任務中採用即將發布的DeepSeek Harness極簡模式框架進行測試。此外，該模型原生支持Responses API格式，並針對Codex進行優化適配，開發者如今可在Codex CLI、ChatGPT桌面端以及VS Code的Codex插件中，將DeepSeek配置為模型提供方。不過，目前Responses API只支持V4-Flash，V4-Pro預計8月初接入。

對於這項重大更新，海外評測機構Artificial Analysis在最新的智能指數測試中給予該模型50分的高分，遠高於同類可比模型17分的中位數。

在市場第三方評測中，V4-Flash-0731的Agent能力Elo評分為1559分，正好介於Kimi K3（1687分）與智譜GLM-5.2（1510分）之間，穩居頭部梯隊。業界分析，這標誌著國產大模型走向差異化路線：Kimi K3死磕性能上限與多模態，GLM-5.2主打低延遲與結構化工作流，DeepSeek則錨定極致性價比與Agent特化落地。

DeepSeek本次展現的技術路徑證明，不靠堆砌參數、僅憑後訓練精細化對齊也能實現性能跨越。其將高端模型成本壓至海外七分之一，憑藉極低定價與生態適配，成為高頻Agent任務的理想選擇。

對此，科技博主「簡單聊數碼科技」指出，其靠技術槓桿改寫了規則；網友也評論稱，國產大模型已走向差異化；還有人讚賞該模型在尺寸不變下，僅靠後訓練就完成了Agent能力的大幅跨越。整體再次驗證了其普惠路線的影響力。

精華 FAQ

  • DeepSeek宣布V4-Flash-0731正式版API開啟公測，開發者可直接調用。此次更新重點是Agent能力大幅提升，在代碼修改、工具調用等任務上表現明顯進步。

  • 因為DeepSeek在架構與參數規模不變下，只靠重新後訓練與精細化對齊，就讓模型性能跨越式提升，證明不必單靠堆參數，也能強化智能體實戰能力。

  • 外部評測顯示其Agent能力Elo達1559分，位居頭部梯隊；加上低定價、Responses API與Codex適配，業界認為它正以極致性價比搶攻高頻Agent應用市場。

DeepSeek

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