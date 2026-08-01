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清華丘成桐班清退2成 數學奧林匹克金牌也被淘汰 拔尖式選拔遭質疑

中國新聞組／北京1日電
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丘成桐創辦的清華大學求真書院，2026級預科班「清退」20%學生，被淘汰者甚至因...
丘成桐創辦的清華大學求真書院，2026級預科班「清退」20%學生，被淘汰者甚至因此升學出路中斷。圖為北京清華大學校門。（中新社資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

清華求真書院2026級預科班約20%學生未通過考核遭清退，連數學奧賽金銀牌得主也受影響，事件引發對拔尖選拔、公平性與補習軍備競賽的質疑。

由國際知名數學家、菲爾茲獎得主丘成桐創辦的清華大學求真書院，被視為頂尖數學人才培養基地，不過近日其2026級預科班約20%學生因未通過考核被「清退」，人數明顯多於往屆，還包括全國中學生數學奧林匹克競賽金牌得主；且其中，大部分人考了80分，有學生只拿28分，引發爭議。事件持續發酵，有評論稱「拔尖式」數學人才選拔弊病，讓被清退學生被貼上「水貨」、「假天才」標籤，被淘汰者甚至因此升學出路中斷。

據中國新周刊報導，清華大學求真書院2026級預科班是「丘成桐數學科學領軍人才培養計畫」（以下簡稱「領軍計畫」）培養環節之一，由丘成桐發起，面向全球初三至高三學生選拔數學人才，每年招生規模不超過100人。入選者先接受預科培養，通過考核後可免高考進入清華，接受「3+2+3」本博貫通培養。

2026級領軍計畫於2025年11月基本完成選拔，與往年相比，本屆預科班在原有期末考試之外，增設論文匯報和作業題現場講解，有學生說，主要目的是檢驗作業是否由學生本人獨立完成，防止借助AI代做。

預科考核結束後，部分學生被告知未能達標。多名受訪者稱，面臨清退風險的預科生人數明顯多於往屆，接近2026級預科班總人數的20%，其中還包括全國中學生數學奧林匹克競賽（CMO）金、銀牌獲得者。7月10日，丘成桐接受媒體採訪時稱，「大部分人考了80分，居然有幾個學生考28分、30分。」引發培養「假天才」的爭議。

報導引述多名受訪者表示，本屆預科班考核容錯率相對較低，且補考採用高考試卷，部分年幼學生未系統學過高中課程，被指「容錯率低」難衡量潛力，認為從考核內容看，高考數學與預科生掌握的知識存在一定錯位。

風波也暴露補習社與選拔的「軍備競賽」。針對領軍計畫的補習課程湧現，最高收費每小時1200元人民幣，外界質疑，部分學生僅通過刷題熟悉考試規律，未必具數學天賦。

而遭清退學生原有升學節奏被打亂，部分人只剩不到一年備戰高考。多名往屆學生認為，書院管理規則欠缺明確標準，預科班亟待建立退出覆核機制。一些被清退學生的家長也難以接受，近日擬請願書稱，求真書院領導曾公開表示預科淘汰率非常低，「除非孩子完全不上課、不交作業、不學習」。如今家長擔憂孩子為備考放棄其他升學路徑，此時被清退將打亂節奏。

丘成桐回應媒體稱，求真書院將進一步改革招生方式，希望招收真正熱愛數學，而不是僅以進入名校為目標的學生。他同時強調，「數學的能力當然可以培養，但不是通過刷題、猜題、總結套路的模式化培訓」。

求真書院舉行「丘成桐數學科學領軍人才培養計劃」2022級預科班開班儀式。(取材自...
求真書院舉行「丘成桐數學科學領軍人才培養計劃」2022級預科班開班儀式。(取材自清華大學求真書院官網)

精華 FAQ

  • 報導指出，2026級預科班除期末考外，還新增論文匯報與作業現場講解，重點檢驗是否獨立完成作業。加上補考採高考試卷，對年幼且未完整學高中課程的學生較不利。

  • 被清退者中包括全國中學生數學奧林匹克競賽的金、銀牌得主，顯示即使是奧賽高成績學生也可能未過關，因此外界質疑考核標準是否真能準確衡量數學潛力。

  • 丘成桐表示，書院希望招收真正熱愛數學的學生，而不是只想進名校者，並強調能力不該靠刷題、猜題與套路訓練取得。他也說，未來將進一步改革招生方式。

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