江蘇火災母女掛外牆半小時 雙雙墜樓童亡母危 網質疑救援失當

江蘇連雲港一棟民宅日前發生火災。(取材自現代快報)

AI摘要 文章摘要整理： 江蘇連雲港一棟民宅火災中，母女被困四樓窗外半小時後墜樓，3歲女童死亡、母親危殆；救援方式引發網民質疑，消防則否認救援不力並稱受現場條件限制。

江蘇連雲港一棟民宅日前發生火災，一對母女被困四樓窗外，緊抓窗欄支撐了半小時後雙雙墜樓，三歲女童死亡、母親命危。事發現場視頻近日在網上流傳，看得網民直呼氣憤又心痛，質疑是消防救援失當釀成母女墜樓悲劇，「一直噴水卻不放鋪墊救人」，相關話題昨霸榜多個熱搜，前媒體人胡錫進 也呼籲當地消防部門和市政府應虛反思，有網民質疑此前晉江鞋廠大火也存在救援失當。不過消防部門否認救援不力。

中國新聞周刊報導，事發在7月27日清晨6時的連雲港東方領秀小區一個四樓單位，據網傳視頻，現場大火及煙霧瀰漫，一對母女躲出窗外，站在建築外牆狹窄的腰線上避火，母親緊緊抓著窗欄，用腿將孩子固定在自己和牆面之間，母親後來伸腿試圖向下挪動時失足墜下，女兒也隨之墜樓。當事人家屬稱，大人42歲，孩子三歲，女兒已不幸去世，母親還在重症監護室，尚未脫離危險。

目擊居民表示，「當時四樓窗戶外面掛著兩個人，下面圍了好多人都在喊『堅持住』。很快，消防員就來了，一到就拿水槍朝著火那家窗戶噴水，還有消防員要上樓救人。」6時35分，消防救援人員破門救人時，母女相繼墜落。

視頻顯示，當時消防不斷從地面向起火單位射水，有網民質疑，這可能導致母親腳下打滑。當事人家屬表示，成功逃生的父親曾在現場多次阻止消防向母女射水，但未獲效果。另有網民質疑，母女被困位置高度較低，為何消防不出動雲梯，也沒在地面鋪好緩衝墊。

當地消防昨晚回應，現場下方為綠化帶，中間還有一排變電箱，不具備鋪設救生氣墊和使用雲梯車條件，「我們與周邊群眾拉起床單和被褥，準備接人。遺憾的是，被困人員墜樓過程中撞到三樓架空層挑檐，改變了軌跡，最終沒能接住。」

至於一直射水，連雲港市消防救援支隊滅火和特種災害救援部門負責人表示，現場煙霧大、溫度高，對被困人員形成威脅，必須立即排煙降溫，掩護被困人員。事故原因仍在調查中。

前資深媒體人胡錫進發文評論稱，母女所處的樓層並不高，如果消防隊當時配有更好的施救設備，架設雲梯或者及時在樓下鋪設氣墊，是很可能做到將母女救下的。但消防隊當時的唯一設備就是噴水裝置，「當地消防部門和市政府對公眾的嘆息和意見應當報以反思、謙虛的態度」。

江蘇連雲港一棟民宅日前發生火災。(取材自現代快報)

江蘇連雲港一棟民宅日前發生火災，一對母女被困四樓窗外，緊抓窗欄支撐了半小時後雙雙墜樓。(取材自現代快報)