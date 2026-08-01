分拆特斯拉中國業務、鋪路與SpaceX合併？馬斯克：假新聞

外傳特斯拉為與SpaceX合併鋪路，中國業務恐分拆、出售甚至關閉，遭馬斯克否認。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 外媒報導特斯拉曾考慮分拆中國業務以配合與SpaceX合併，但馬斯克公開駁斥為假新聞；分析指出此類交易將面臨美中監管與地緣政治障礙。

華爾街日報引述知情人士透露，電動車龍頭特斯拉 （Tesla）高層已接獲指示，要求為分拆中國業務做準備，包括剝離、出售甚至關閉等方案，以因應未來可能與航太公司SpaceX 合併。報導指出，兩家公司合併恐面臨地緣政治與嚴格監管障礙，因SpaceX為美國重要國防承包商，控制特斯拉中國廠可能引發北京安全審查。針對該傳聞，特斯拉與SpaceX執行長馬斯克 隨後於社交平台X發文重砲駁斥，強調「從未在討論中提及此事」，並直接寫道：「這是一則荒謬的假新聞。」

事實上，馬斯克7月初曾暗示兩家公司交叉點增加，拒絕排除合併可能性。而SpaceX上月剛透過規模創紀錄的750億美元IPO上市，市值達1.48兆美元，已超越特斯拉的1.22兆美元。摩根大通分析師指出，此類跨國合併需獲多地監管批准，過往高通收購恩智浦即因未獲中國核准而告吹；知情人士也分析，若美國主要防務承包商控制特斯拉中國廠，其專有技術與供應鏈恐被疑用於美軍，進一步加劇北京的審查風險。

為防範地緣政治衝突，馬斯克近年早已要求在美中業務間畫清界線，包括限制中國員工接觸其他業務、另設實體處理出口，並決定於2027年前在美國工廠停用中國供應商。他尤為擔心特斯拉對中國製磷酸鐵鋰（LFP）電池的依賴，以及台海若發生戰爭可能影響台積電晶片供應，希望藉此確保即便爆發衝突也能保住美國業務。

中國目前為特斯拉僅次於美國的第二大市場，約占2026年上半年銷售的18%。不同於其他外商需成立合資企業，特斯拉在中國為獨立營運。其位於上海的超級工廠年產能逾95萬輛，不僅是全球規模最大、產量最高的工廠，更長期占據特斯拉全球交車量過半比重，同時擔任向歐洲與亞太地區出口的樞紐。

分析指出，剝離中國業務將對特斯拉產生深遠影響，畢竟該公司正是憑藉中國業務，才轉型為可持續盈利的全球大眾市場電動車領軍者。儘管目前當地業務面臨比亞迪等本土車廠的激烈競爭，但分拆與否不僅影響特斯拉估值，更牽動其全球供應鏈布局。