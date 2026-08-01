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英高院拍板 中國新倫敦使館續建 居民擬眾籌上訴

中國新聞組╱北京1日電
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英國高等法院31日駁回居民和維權組織的司法覆核申請，放行中國在倫敦的巨型大使館建...
英國高等法院31日駁回居民和維權組織的司法覆核申請，放行中國在倫敦的巨型大使館建案。不過，建地周邊居民已決定上訴，中方暫時仍無法動工。（中央社）

英國高等法院7月31日裁定，維持批准中國在倫敦建設新大使館的規畫決定。一場由當地居民組織發起、試圖阻止該項目推進的法律挑戰以失敗告終，居民組織對裁決感到失望，表示將爭取眾籌20萬英鎊（約27萬美元）以繼續上訴。

英國廣播公司（BBC）報導，位於倫敦塔橋附近、原皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊址的中國新使館項目獲得繼續推進許可。該項目因規模較大，被英國媒體稱為「中國超級大使館」。

提起訴訟的是「皇家鑄幣廠舊址居民協會」（RMCRA），該組織自稱代表附近約100處住宅和商戶，此前一直反對該項目，並炒作所謂新使館可能帶來「間諜風險」，甚至聲稱其可能被用於在英國執行中國法律、針對所謂「異議人士」。此外，RMCRA還以消防安全為由提出質疑，稱由於外交豁免權存在，相關安全規定可能難以執行。

英國住房、社區和地方政府事務部（MHCLG）以及倫敦塔哈姆萊茨區政府則為規畫決定辯護，表示相關部門已認真、謹慎地考慮居民提出的相關質疑。

本月早些時候，英國高等法院舉行聽證，兩名法官最終駁回RMCRA的挑戰。法官表示，英國政府「毫無疑問」已經考慮到用地規畫是由中國政府申請，認為政府已研究有關國家安全、對地塊附近居民的影響等問題。英國政府去年底也曾表示，「超級大使館」將中國政府在倫敦的多處外交用地集中到一起，「在安全方面顯然對英國有好處」。

早在2018年，中國政府買下原英國皇家造幣廠地塊，計畫將其部分重建後作為中國駐英使館新址。按照大使館提交的規畫申請，地塊上一些二級保護建築將被部分推平，另一些被修復。建成後，該大使館將成為英國最大的駐外使館，配備可容納數百名工作人員的住所、文化交流中心和商務中心。

對中政策跨國議會聯盟創辦人裴倫德（Luke de Pulford）在社交平台「X」發帖稱，準備好將官司打到最高法院，又質疑英國政府將裁決內容提前向媒體洩漏，試圖營造「超級大使館已成定局」的輿論。

精華 FAQ

  • 高等法院7月31日裁定，維持英國政府先前批准中國在倫敦建設新大使館的規畫決定，代表該項目可繼續推進。

  • 提出訴訟的是皇家鑄幣廠舊址居民協會，代表附近約100處住宅和商戶。該組織挑戰失敗後，表示將眾籌20萬英鎊，準備把官司繼續上訴。

  • 法官認為政府已考慮國家安全、對周邊居民的影響等問題；英國政府則稱，把中國在倫敦多處外交用地集中到一起，從安全角度對英國有好處。

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