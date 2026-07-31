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中國10年新增1億老年人口 養老壓力持續升高

記者陳湘瑾／即時報導
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長者在北京朝陽區來廣營福壽苑養老照料中心學習健康手指操。 (新華社)
長者在北京朝陽區來廣營福壽苑養老照料中心學習健康手指操。 (新華社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國過去10年新增1億老年人口，2025年底已逾3.2億人。
  • 重點二：65歲以上人口撫養比升至23.1%，養老保險壓力持續加大。
  • 重點三：IMF警告老化將拖累GDP成長，並推升退休金支出占比。

中國最新公報顯示，作為全球老年人口規模最大的國家，過去十年，中國新增1億老年人口。至2025年底，60周歲及以上老年人口超過3.2億人，相較2015年的2.2億人增多1億人。

中國民政部、全國老齡辦31日發布《2025年度國家老齡事業發展公報》顯示，截至2025年末，60周歲及以上老年人口32338萬人，佔總人口的23.0%；65周歲及以上老年人口22365萬人，佔總人口的15.9%。

「財新網」指出，2023年末中國60歲以上老年人口佔比首次突破20%，進入中度老齡化社會。十年後將進一步滑向重度老齡化社會。

中國官方層預測，2035年，60歲及以上老年人口將增加到4.2億左右，佔比將超過30%；到2050年前後，中國老年人口規模和比重預計將達到峰值。

《公報》進一步顯示，截至2025年底，中國65周歲及以上老年人口撫養比23.1%，意味著平均每4.3名勞動年齡人口撫養1名65歲及以上老人。

這一數據在過去十餘年中近乎翻倍，此前不乏專家預計，隨著老齡化加劇，中國老年人口撫養比還將繼續攀升，這給「現收現付」的基本養老保險制度帶來壓力。

國際貨幣基金組織（IMF）今年2月指出，中國正面臨人口快速老化與勞動力持續減少，對經濟與財政帶來重大挑戰，尤其衝擊退休金制度。該機構研究預估，僅「人口老化」一項因素，就可能使中國2024年至2050年的年均GDP成長率下降約2個百分點，同時退休金支出將增加近10個百分點，占GDP比重明顯攀升。

精華 FAQ

  • 公報顯示，截至2025年底，中國60歲及以上老年人口達32338萬人，約3.2億，佔總人口23.0%；65歲及以上老年人口為22365萬人，佔15.9%。

  • 相較2015年的2.2億人，2025年底中國60歲及以上人口增加約1億，反映人口老化速度明顯加快，未來10年還可能進一步邁向重度老齡化社會。

  • IMF指出，人口快速老化與勞動力減少將衝擊經濟與財政，尤其是退休金制度；估計2024年至2050年年均GDP成長率可能下降約2個百分點。

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