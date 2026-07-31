「內有4乾隆瓷器」 他搭火車弄丟行李嚇出冷汗 結局逆轉

行李箱內有四件釉色溫潤、紋飾精美的瓷器。（取材自新民晚報）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 大學生小蔣在K1071次列車上弄丟行李箱，驚動列車長協助尋找。

大學生小蔣在K1071次列車上弄丟行李箱，驚動列車長協助尋找。 重點二： 失而復得的白色箱內，竟裝有4件剛拍得的乾隆時期瓷器。

失而復得的白色箱內，竟裝有4件剛拍得的乾隆時期瓷器。 重點三：原來是旅客熱心換座後誤拿行李，鐵路人員全程守護終送回。

對列車長汪傳清來說，幫旅客找回遺落的行李箱是再尋常不過的工作，但日前發生在K1071次列車上的一次尋包經歷，卻讓他驚出一身冷汗，一個看似普通的白色行李箱裡，竟然存放著四件價值不菲的乾隆時期瓷器。所幸最終「完璧歸趙」，起因竟是好心與人調換座位，行李誤拿、虛驚一場。

新民晚報報導，7月26日晚，由北京豐台開往宿松的K1071次列車準時出發。隔天下午1時許停靠合肥站時，從睡夢中醒來的大學生小蔣猛然發現，他放在6號車廂行李架上的行李箱不見了蹤影。接獲報告後，列車長汪傳清立即帶著小蔣與乘務人員將6號車廂翻了個遍，又到相鄰車廂搜尋，卻始終一無所獲。

據報導，憑藉多年經驗，汪傳清判斷大概率是其他旅客錯拿了行李。他隨即沿車廂逐一排查，終於在8號車廂發現一個無人認領的白色拉桿箱，特徵與小蔣描述的極為相似。正當大家因密碼鎖無法開啟而陷入兩難時，列車接到了12306發來的遺失物品工單，有旅客反映在8號車廂遺留了一個白色行李箱。

報導指出，汪傳清立刻聯繫失主龔先生，這才揭開錯拿行李的原委。原來，龔先生原本坐在8號車廂，途中因熱心與母女三人調換座位而換到了7號車廂。下車時他走錯車廂，誤將小蔣相似的白色箱子拎走，直到回到公司開箱才發現拿錯了。

報導說，龔先生在電話中坦言，包裡裝有剛從北京拍賣會標下的四件乾隆時期瓷器，總價值不菲。得知真相的汪傳清瞬間壓力倍增。由於龔先生誤拿的小蔣行李箱已帶下車，而裝有貴重古董的箱子仍在車上，汪傳清立刻將箱子安置在餐車監控正下方，貼上「請勿動」標示，並安排專人全程守護，確保萬無一失。

報導稱，當晚9點40分左右，列車折返再次駛入合肥站。失主龔先生早已在月台上焦急等候。為了防止貴重瓷器發生任何意外，列車工作人員格外小心。汪傳清笑稱：「下車時空服員都不敢動那個箱子，最後是我用雙手穩穩地托著箱子拿下去的。」

在乘務人員見證下，龔先生當場對四件瓷器的釉面與底部款識反覆核驗三遍，確認完好無損，所有人才終於長舒了一口氣。事後龔先生數次欲贈送現金與禮品致謝都被婉拒，最終送上一面寫有「拾金不昧 品德高尚」的錦旗表達感激；而大學生小蔣被誤拿的行李箱，也已於次日順利快遞寄達家中。這場因好心換座引發的虛驚，最終在鐵路工作人員的細心與責任感接力下，畫上了圓滿溫暖的句號。

行李箱內有四件釉色溫潤、紋飾精美的瓷器。（取材自新民晚報）