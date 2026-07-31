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家裡死人才能臨時請假？廣東這家醫院被罵上熱搜

中國新聞組／廣州31日電
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廣東廣州南方醫科大學珠江醫院一名醫師在工作群組留言，稱「除非家裡死人，否則不能臨...
廣東廣州南方醫科大學珠江醫院一名醫師在工作群組留言，稱「除非家裡死人，否則不能臨時請假」。（取材自洪觀新聞）

廣東廣州南方醫科大學珠江醫院近日因醫師休假權益登上熱搜，一名醫師在工作群組內兩度發布「除非家裡死人，以後不要跟我臨時請假」，網友批評其言詞冷漠，漠視勞動者正常休息權利；但也有醫護人員表示，臨時請假確實會打亂診療節奏、影響患者就醫安全。輿論發酵後，院方表示相關部門正在核實調查，後續情況將以官方發布資訊為準。

綜合江南都市報、洪觀新聞報導，網路流傳的聊天截圖顯示，事發群組名為「2026急診某某組」，共有24名成員，截圖分別來自今年4月及7月，兩次發言者的微信名稱及頭像相同。

其中一張截圖顯示，2026年4月，該名醫師在詢問同事未完成查房及未交接病歷等情況後表示：「除非家裡死人，以後不要跟我臨時請假。」另一張截圖則顯示，7月17日，該名醫師再次發布類似內容，寫道：「請不要隨意請假換班，更不可能根據個人需求來排班，除非家裡死人……」。相關內容隨後在網路上流傳，相關話題並登上微博熱搜榜第二位，引起外界關注。

針對網傳訊息，院方回應表示：「相關部門正在核實調查，醫院也高度重視，後續情況以官方發布資訊為準。」截至目前，院方尚未公布進一步調查結果。

廣東省衛生健康委值班工作人員針對此事回應稱，目前「醫院在調查」，未再進一步說明其他細節。

事件曝光後，引發網友與醫護人員討論。部分網友認為，將「家裡死人」作為臨時請假的標準，措辭過於激烈，認為相關言論顯得冷漠，也有人質疑是否忽略勞動者正常請假及休息需求。

另一方面，也有部分醫護人員從臨床工作角度表達不同看法。他們指出，急診等臨床科室多採一人一崗制度，人力配置原本就較為緊張，若臨時請假或臨時換班，往往需要其他同事立即補位，不僅可能打亂原有排班，也可能影響診療流程及患者就醫安排，因此臨時請假確實容易增加科室運作壓力。

由於流傳截圖內容涉及同一名發言者於不同時間兩度發布相似訊息，相關討論持續延燒，事件也迅速登上微博熱搜榜，引發社群平台廣泛關注。

目前，涉事醫院表示，已由相關部門展開核實調查，並強調院方對事件高度重視，後續將依官方公布資訊對外說明；廣東省衛生健康委則表示，目前仍由院方進行調查，尚未公布其他進一步資訊。

精華 FAQ

  • 網傳廣州珠江醫院一名醫師在工作群組兩度發言，要求同事不要臨時請假，甚至說「除非家裡死人」，因措辭過於強硬而引發大量討論與批評。

  • 部分醫護指出，急診等科室常採一人一崗，臨時請假或換班會讓其他人立刻補位，容易打亂排班、影響診療節奏，甚至增加患者就醫安全風險。

  • 院方表示相關部門正在核實調查，並強調高度重視，後續以官方發布為準；廣東省衛健委則回應目前仍由醫院調查，未公布更多細節。

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