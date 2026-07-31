暴紅「莫氏雞煲」老闆上節目秀廚藝 私房祕方曝光 首輪就淘汰

「莫氏雞煲」老闆老莫參加美食競技綜藝「一飯封神」第二季。（取材自半島晨報）

曾經因網紅探店意外走紅，要客人「別來」的佛山順德「莫氏雞煲」，老闆老莫近日帶著藥膳雞煲參加廚藝競技綜藝節目，湯底祕方直接曝光，但令人意外的是，老莫的藥膳雞煲被評為「技術含量不高」，因此出局。老莫表示，錄節目是節目組邀請的，也沒有出場費，「主要是見一見大場面」。

綜合半島晨報、極目新聞報導，美食競技綜藝「一飯封神」第二季近日播出第一集，老莫以首期參賽者身分登場，帶著招牌藥膳雞煲參加百人晉級賽。他在節目中首度公開配方，表示雞煲選用240天以上散養土雞，當天現宰，湯底加入五指毛桃、茯苓、生薑、黃豆、薏米、陳皮及紅棗等七種藥材與食材。

評審試吃後，肯定雞肉新鮮、雞湯品質，謝霆鋒還說「雞很好，湯好喝」。但評審表示：「原材料好，但是坦白說技術含量並不高，還是吃這個雞的本身。」老莫因此止步首輪。 老莫的雞煲被評為技術含量不高。（取材自半島晨報）

節目中，老莫透露，近兩個月餐廳生意一直很好，幾乎沒有休息，因此想藉著參賽「散散心」。老莫事後表示，節目其實是5月錄製，自己還沒來得及觀看；對於首輪遭淘汰及評審的評語，他說：「沒有什麼想法，本來就沒有技術含量的。」

談到錄製過程，老莫表示，原本並不想參加，是節目組主動邀請，對方還在店裡待了三天，最後他才答應前往。老莫坦言錄影十分辛苦，「幾天時間像坐牢一樣。早上9時接你過去，錄製到晚上」。老莫透露自己沒有領取出場費，「主要是見一見大場面」。

針對部分網友認為自己「代表不了粵菜」，莫氏雞煲官方抖音發文表示：「我從未想過代表誰，更代表不了博大精深的粵菜。我就是我，一個只想用心做好每一道菜的廚子。我沒有什麼花哨的技巧，唯一的『秘方』就是對食材的尊重。」

封面新聞報導，莫氏雞煲今年3月底因網紅探店影片爆紅，位於廣東佛山順德的這家老店吸引不少外地食客前往，客流量一度由每天約十桌增至限號200桌。老莫曾表示，藉由這波流量已還清所有欠債。

近期有食客分享影片指出，現在店內已不復暴紅時大排長龍的景象。老莫表示，目前生意確實比不上高峰期，但整體仍算穩定，店裡已由原本四張桌擴增至60多張，平日晚間大多接近客滿，周末仍需候位，只是等候時間已縮短。他並透露，目前品牌已有五家加盟店，後續仍有拓店計畫，同時組建直播團隊推廣產品，至於市面上出現仿冒底料及湯底商品，他表示未打算維權，「我已經把配方公開了，讓同行也賺一點錢，無所謂」。