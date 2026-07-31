敦煌沙漠突發洪水 公路被淹、漢武雄風雕像前泥沙奔流

甘肅敦煌沙漠邊緣突發洪水，當地深夜加固防洪堤壩。（取材自極目新聞）

受上游地區連日強降雨影響，甘肅 敦煌29日遭遇洪水過境，黨河水位迅速上漲，部分河道出現漫溢，公路沿線及漢武雄風雕像前可見滾滾黃水夾帶泥沙奔流。當地水務、應急、公安、消防等部門投入防汛搶險，沿岸幹部、救援人員及志願者持續加固堤防、排洪避險，各項防汛措施仍在進行中。

極目新聞報導，多段由親歷者拍攝的影片顯示，在敦煌戈壁灘上，渾濁洪水夾帶大量泥沙向前奔湧，位於青甘大環線上的漢武雄風雕塑前也有洪水流過；水庫洩洪口則可見水流沖起數公尺高的泥沙，場面引發關注。

上海遊客藍女士（化姓）原本計畫29日自駕前往黑獨山遊玩，途中看到道路兩旁都是滾滾黃水，部分積水甚至漫上路面，「當時對面來的車都被勸返了，我們因為快到黑獨山所以才順利過去，後面這條路就封閉了，但是黑獨山當天因天氣原因已閉園」。

敦煌市公安局發布消息指出，因路基遭洪水沖刷掏空，導致路面出現塌陷，自29日13時起，G215線K590沙棗園收費站至K617+800阿克塞哈薩克族自治縣路段實施交通管制，待道路搶修完成、隱患排除並具備安全通行條件後再恢復通行。

上海遊客小晴表示，大約在29日上午10時，當時仍下著大雨，洪水從漢武雄風雕塑前方流過，「頭一回見沙漠洪水。」她指出，當時洪水並未對道路造成影響，民眾仍可正常通行。 甘肅敦煌沙漠邊緣突發洪水，漢武雄風雕像前泥沙翻湧而過。（取材自極目新聞）

公開資料顯示，流經敦煌的河流為黨河，流域位於庫姆塔格沙漠邊緣，當地多年平均降水量不足70毫米，但年蒸發量超過2500毫米，水資源相對短缺，因此此次沙漠洪水景象也受到外界關注。

根據「敦煌發布」消息，此次洪水主要並非源自敦煌當地降雨，而是受到上游肅北地區持續強降雨影響，導致黨河上游來水量大幅增加，城區黨河風情線河道水位快速攀升，水流湍急，並出現河水漫溢險情。

官方指出，此次汛情來勢迅猛，第一輪洪峰過境期間，黨河部分沿岸河道洪水漫出堤岸，周邊區域面臨積水嚴重及洩洪不暢等情況，相關部門隨即展開防汛搶險。

險情發生後，敦煌市立即統籌調度各鎮幹部、消防救援隊伍、基幹民兵、應急救援力量及志願者，迅速集結投入防汛一線，建立防汛搶險體系，持續進行巡查、排洪及堤防加固等工作。

據新華社報導，7月29日晚間，敦煌市黨河岸邊仍有大批幹部與民眾持續裝填沙袋，準備加固堤壩，應對後續水情，有序推進當地各項防汛搶險、排洪避險工作。

甘肅敦煌沙漠邊緣突發洪水，親歷者稱部分公路兩邊都是黃水。（取材自極目新聞）