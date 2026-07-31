中國自主研製 世界最大直徑高鐵盾構機「領航號」成功穿越長江

世界最大直徑高鐵盾構機—崇太長江隧道「領航號」，7月30日成功穿越長江水域。圖為2025年12月，「領航號」盾構機內隧道管片傳送口。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 中國自主研製的「領航號」成功穿越崇太長江隧道水域段，刷新15米級大直徑盾構機獨頭連續掘進紀錄，為高鐵時速350公里「穿江不減速」與長三角交通升級奠定基礎。

7月30日上午，中國自主研製的世界最大直徑高鐵 盾構機—崇太長江隧道「領航號」，成功穿越長江水域，抵達2號豎井，實現崇太長江隧道水域段盾構隧道貫通，創造世界範圍內15米級大直徑盾構機獨頭連續掘進11.325公里新紀錄，為中國實現高鐵時速350公里「穿江不減速」奠定基礎。

新華社報導，崇太長江隧道是國家「兩重」項目滬渝蓉高鐵滬寧段的控制性「咽喉」工程，連接上海崇明與江蘇太倉，隧道全長14.25公里，設有豎井三座，其中三號豎井至二號豎井為長江水域段盾構隧道，長11.325公里，是目前建設標準最高、規模最大的世界級高鐵越江隧道工程。

長江入海口段地質複雜，被稱為「地質博物館、水文高壓鍋、生態敏感區」，既要深抵江底89公尺，更要負壓長跑超11公里，施工技術要求高，難度大。崇太長江隧道建成運營後，將結束中國第三大島崇明島不通高鐵的歷史，從崇明至上海寶山站，全程僅需17分鐘，為「軌道上的長三角」建設按下了快進鍵。預計2029年通車。

中鐵隧道局崇太長江隧道項目總工程師李斌介紹說，高鐵全速過江需要滿足三大條件—一是隧道的洞口必須是大直徑，二是隧道筆直，三是隧道結構必須穩定。但要達到以上三個條件，施工難度極大，存在很多不可預知的風險。

「高鐵穿越隧道時，洞口越大，風阻越小，因此在設計之初，我們對隧道內徑就提出做大的要求，研製了應用於橫向施工的「領航號」盾構機，其刀盤直徑15.4米，約為五層樓高度；盾構機全長148米，總重約4000噸。此外，要保證隧道筆直，施工時對線型的控制要求非常高，誤差要控制在毫米級，絕不允許有急彎或者凹凸起伏。」李斌表示，由於河床不斷演變，地層的移動可能導致隧道移位，因此施工時還對隧道外部進行加固，增加直道的剛性，以抵抗河床的位移變化。

這一高鐵越江隧道工程，實現了橫向盾構機與豎向掘進機的「交匯對接」。通過無人化智能掘進，15米級的大直徑盾構機獨頭連續掘進11.325公里，完成了一次江底「耐力跑」。

「啟明號」豎井掘進機開挖直徑達24公尺，最大開挖深度75公尺，通過搭載多項創新技術，實現日掘4公尺和「當月始發、當月完成掘進任務56.08公尺」。下一步，項目團隊將完成二號豎井至一號豎井「最後1.8公里」的掘進任務，預計2026年底實現隧道全部貫通。

世界最大直徑高鐵盾構機—崇太長江隧道「領航號」，7月30日成功穿越長江水域。(取材自人民日報)

世界最大直徑高鐵盾構機—崇太長江隧道「領航號」，7月30日成功穿越長江水域。(取材自人民日報)