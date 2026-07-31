楊振寧遺孀50歲翁帆新疆探老兵 網讚：狀態如女大生

翁帆個人捐款60萬元人民幣，並於喀什市人民醫院探望術後老兵，為老兵送上鮮花。(取材自中國婦女報)

AI摘要 文章摘要整理： 翁帆以退役軍人關愛基金會特別顧問身分赴新疆喀什，捐款60萬元參與老兵白內障公益，親自探視並以溫柔舉動引發網路熱議。

諾貝爾物理學獎得主楊振寧 的遺孀、現任清華高等研究院助理研究員翁帆 ，近日以自治區退役軍人關愛基金會特別顧問身分現身新疆 喀什。翁帆個人捐款60萬元人民幣，並於喀什市人民醫院探望術後老兵，為老兵送上鮮花；現年50歲的翁帆短髮素顏亮相，網讚狀態似女大學生。

中國婦女報報導，第三屆「愛心光明行 情暖老兵心」公益活動7月27日啟動，計畫為200名退役軍人及家屬實施白內障手術。翁帆在啟動儀式上指出，八一建軍節即將來臨，向守護西北邊疆的全體退役軍人致以最高敬意。她表示，老兵們一生甘於奉獻的家國情懷，正是自己三年來深耕光明公益的初心與動力，希望能把更多暖心幫扶送到老兵身邊。

根據官媒發布的視頻，翁帆在喀什市人民醫院親手為老兵掀開紗布，送上鮮花。老兵欲起身道謝，她連忙擺手阻攔，輕聲說道：「不用起來，不用起來」。

翁帆溫暖的舉止與良好狀態在網路上引發廣泛熱議，「容貌完全不像50歲，一定是一個內心強大且溫柔的人」、「從三赴新疆的細節裡，看見了安靜細膩、長久綿長的愛」。也有網友對其公益善舉表示肯定：「親手幫老兵揭紗布的細節太打動人了，這才是真正接地氣、有擔當的暖心公益」。

除投身公益，翁帆今年6月初也曾陪同母親、姊姊及外甥女前往新疆旅遊，行程覆蓋草原與湖泊，在多個景點留下親密合影，展現出走出低谷後的從容與平靜。

這段新疆之行對翁帆而言蘊含著深厚情感。楊振寧2025年10月18日在北京逝世，享嵩壽103歲，翁帆隨後曾發表文章《他交出了一份滿意的答卷》悼念丈夫。回顧過去，2005年婚後首個夏季，楊振寧受聘新疆大學名譽教授時便曾攜翁帆同遊新疆；2024年9月楊病重期間，翁帆亦獨自奔赴當地代他重溫舊地。翁帆曾在書中坦言兩人最美好的記憶都在路上，此次帶著家人重走舊地，被視為一種深情的延續與告慰。

現年50歲的翁帆，在此次新疆行程中穿著淺藍色中式上衣、短髮素顏亮相，整體狀態極佳。在旅行期間，她騎馬、拍照的親民身姿也被民眾捕獲，無歲月痕跡的自然狀態備受矚目。

翁帆今年6月初也曾陪同母親、姊姊及外甥女前往新疆旅遊。(取材自微博)