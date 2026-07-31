1988元可選高顏值、還可親可抱 貴州景區「伴漂服務」涉擦邊

貴州洛北河漂流伴漂服務被指「商務漂流」。(取材自大風新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 貴州貴定洛北河漂流被揭疑似以「伴漂」名義提供擦邊服務，客服宣稱高價套餐可有親密接觸，記者調查後發現景區與業者確有配合。

貴州省貴定縣洛北河（通天河）漂流項目近日爆出爭議，有網友指控景區提供有償「伴漂」服務，內容涉嫌打擦邊球，甚至被網友戲稱為「商務漂流」。華商報大風新聞記者實測調查發現，景區確實存在該項業務，且客服人員明確表示最高檔位1988元(人民幣，以下同)的套餐可提供「親親、抱抱」等如戀愛般的肢體接觸，更暗示後續其他服務可與伴漂女子私下詳談。

據報導，記者以遊客身分聯繫商家後，客服介紹了三個價位的伴漂套餐，分別為「高顏值398元（純玩）」、「高顏值Pro 1288元（顏值升級，禮貌型肢體接觸）」以及「高顏值ProMax 1988元（她就是你的臨時女朋友）」。客服進一步在語音通話中解釋：「1988元的服務就像戀愛一樣，牽手、抱一抱、親一親，這個是可以有的。」並補充表示漂流結束後可去KTV等場所，「相當於我們就是中介。」

通話結束後，客服發來30多名女子的身高、體重及照片資料，其中部分註明「純綠」。針對服務內容，客服直言：「寫純綠的不選就可以，沒寫就是可以，這是行業潛規則。」客服透露，該平台每天有400組客人，並表示許多外地公司都在該平台招攬客人，甚至提醒遊客對外只需宣稱伴漂是自己女朋友即可。

針對伴漂服務的真實性，洛北河景區工作人員起初回應稱需至現場了解，隨後由另一名工作人員透過私人電話聯繫記者表示：「有伴漂的項目，需要線下來看，也可以幫忙預約。」經記者添加微信確認，景區提供的預約管道與先前調查的伴漂客服完全為同一人，證實景區內部確實配合運行該服務。

這起「商務漂流」事件經報導後，迅速在網路上引發熱議與強烈撻伐，許多人紛紛抨擊表示：「這哪裡是旅遊漂流，根本就是打著景區旗號做擦邊生意」、「把違法邊緣的服務包裝成『情緒價值』，旅遊環境都被這種風氣搞壞了」。也有網友質疑監管漏洞：「明目張膽搞這種『潛規則』，相關部門必須嚴查，不能讓這種歪風邪氣毀了地方旅遊形象」。