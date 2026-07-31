曾遭扒衣親吻…景區嚴防死守 「赤狐」NPC劉天陽：禁拉手、壁咚

頂流NPC天陽自曝，景區現在管得特別嚴，不讓拉手、壁咚。(取材自大河報)

AI摘要 文章摘要整理： 赤狐NPC劉天陽表示，景區已嚴控互動邊界並禁止親密接觸，他也認同規範必要，反映文旅NPC從擦邊走紅到被迫收斂的轉變。

曾因「赤狐」造型走紅的頂流NPC演員劉天陽，29日晚間在直播中苦笑談及近況，透露目前在河南 安陽一景區演出時，景區管理堪稱「嚴防死守」，明令禁止拉手、壁咚、貼貼及抱抱等親密行為；面對粉絲的合影需求，劉天陽表示會主動保持距離，「我盡可能不去觸碰大家，咱們盡可能不要觸碰紅線。」對於景區的嚴格規範，他直言十分贊同，甚至呼籲粉絲若看到有人亂摸應及時舉報。

大河報報導，劉天陽的走紅與行業邊界爭議緊密相連。2024年初，他在河南雲台山景區扮演「赤狐」爆火，隨後卻因部分互動陷低俗疑慮。今年1月6日，他突於社交帳號宣布告別NPC行業，並在直播中展示臉上被遊客摳出的傷痕苦笑：「我掙的都是窩囊費。」他當時憤怒痛批業界「扒衣服、脫衣服、捏胸」等亂象，放話「爛飯一口都不想吃」，引發廣泛關注。

文旅NPC的「擦邊」現象也引來官方重砲抨擊。人民日報社《民生周刊》今年5月1日發表評論，點名部分景區NPC以壁咚、借位親吻、用嘴餵糖等過度肢體接觸吸引遊客，拉低文旅行業格調，並質疑其給未成年人帶來負面影響，強調文旅核心應是文化與質感而非博眼球。被點名的景區隨後發布致歉聲明，宣布全面規範NPC互動形式。

在監管壓力下，產業風氣迅速轉變。今年6月已有地方政府發布提醒函，要求景區嚴格審核NPC互動與演藝內容，防止表演滑向低俗；專家也建議加快制定NPC職業能力標準，明確倫理規範與准入門檻。從年初的野蠻生長到如今的嚴格約束，短短數月內，景區NPC的互動邊界已被重新定義。

這場行業變局在網路上引發熱烈討論，不少人力挺規範，留言表示：「早該管管了！以前那些擦邊互動看得人尷尬，旅遊就該回歸文化本身」、「保護好演員也保護好遊客，保持適當社交距離對大家都好」。直播最後，劉天陽對粉絲表示，「景區怎麼要求我，我怎麼要求自己」，這番話也成了文旅行業走向規範發展的一個縮影。

頂流NPC天陽自曝，景區現在管得特別嚴，不讓拉手、壁咚。(取材自大河報)