3分鐘1條 長沙11歲女童成「殺魚老師傅」 這原因讓全網動容

洪琛正在殺魚。（取材自瀟湘晨報）

湖南長沙11歲女孩洪琛因在自家魚攤熟練殺魚、滿面笑容走紅網路，相關話題閱讀量已超2.3億次。她為分擔父母經營水產店的壓力偷偷練手，9歲就練成「老」師傅，如今是市場裡年紀最小的持證殺魚員，在網上走紅後，有顧客惠程開車來光顧。她說學殺魚是為讓父母能多休息。母親感動地說說，女兒是「來報恩的」。

據瀟湘晨報報導，洪琛目前就讀小學五年級，父母在長沙紅星大市場經營「小李子水產店」近17年，每日凌晨兩三點進貨，全年少休。2024年，母親摔傷臥床，9歲的洪琛為分擔壓力開始偷偷練習殺魚。她身著雨靴、手持刀具，趁店裡無人時拿死魚練手，從撈魚、敲暈、刮鱗到剖腹切片逐步掌握，兩年後速度超越普通成年人，如今，其他成人師傅殺一條魚的時間，洪琛可以殺三條，老顧客直讚她「幹活比好多大人都俐落」。

洪琛笑容治癒。（取材自瀟湘晨報）

「一開始沒讓她殺魚，畢竟拿刀太危險了。」洪琛的母親李姐說，沒想到女兒趁店裡沒人時自己拿死魚練手，從小魚練到大魚，練著練著便成了殺魚的「老」師傅還拿到了證照。對於洪琛坦言殺魚常滿身魚腥味，很髒很臭又很累，但只想幫媽媽分擔。李姐誇女兒懂事，說女兒是來報恩的，卻也擔憂刀具鋒利，心裡不願女兒吃這份苦。

如今，洪琛已是紅星大市場小有名氣的殺魚師傅。除了寒暑假，周末她也會過來幫忙，不少顧客因她頻頻回購。附近的攤主也對她讚賞有加，直誇這個小姑娘聰明能幹。和魚打了幾年交道，洪琛一口氣能說出十餘種魚名，坦言更愛殺大魚，因為「賣得貴，能多幫媽媽賺點。」有人問她有沒有想去的地方，洪琛羞澀地笑了笑說：「想和家人一起去北海趕海。」

洪琛說，真正幹起來才知父母的艱辛——颳風下雨也得守著。她有一櫃子洗不乾淨的衣服，可鏡頭前的她依舊笑得很開心，說「以後想自己開店做生意。」但被媽媽直接潑了冷水：「沒文化做什麼都難。」希望能為孩子們多攢點錢，讓他們以後能選擇自己想過的生活。

洪琛在網上走紅是因為7月26日，有顧客拍下洪琛在魚攤殺魚的畫面並傳播，讓全網動容，7月28日登上微博熱搜，話題累計閱讀超2.3億次。超過95%網友表示感動，認為孩子懂事、笑容治癒。也有網友擔憂孩子過早承擔繁重勞動、影響童年和求學，並質疑是否涉及童工問題。不過法律專家表示，家庭內部適度幫工不屬違法範疇。