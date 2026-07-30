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北京男飛紐約「1.5萬元臨退票僅432元」央視報導後攜程全額退

記者賴錦宏／即時報導
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林先生最後獲全額退票款，他呼籲消費者協會介入調查退票規則。（截圖自央視財經）
林先生最後獲全額退票款，他呼籲消費者協會介入調查退票規則。（截圖自央視財經）

據央視財經30日報導，一則「1.5萬元人民幣機票退票，僅退432元」的消息近期登上微博熱搜。消費者林先生在購票平台花費15217元人民幣訂購1張國際機票，由北京去往紐約，因行程變動，於起飛前3天申請退票，結果發現實際僅退回432元。

據IT之家報導，事件經央視財經等媒體報導後，28日上午，林先生陸續收到2筆退款，1筆12000餘元、1筆2000 餘元，合計14700餘元，加上此前已退的432元，15217元票價已全額到帳。

但收到退款的林先生並未就此釋懷，他表示，「退與不退，對於我來講已經不那麼重要了，我希望我一個人的勝利，能帶給千千萬萬消費者更多勝利。這是我接受央視財經採訪的初衷。」他呼籲消費者協會參照「機票超售約談會」，對高額退票費展開全面調查。

央視財經26日曾報導，平台客服向林先生解釋，對於已完成的退票訂單無法恢復，林先生認為，平台介面設定存在問題，自己購買的機票展示在App頁面顯眼的位置，僅用小字體標註「僅部分稅費可退」。

林先生提到的「機票超售約談會」，是指北京市場監理局24日通報的最新消息。7月初，京津冀三地消協組織聯合進行民航機票超售認知專項調查，針對調查中發現的問題，據中國「消費者權益保護法實施條例」第40條，京津冀三地消協組織，於24日在天津對國航、南航、東航、海南航空、廈門航空、天津航空、四川航空、吉祥航空、春秋航空、河北航空等十家航空公司，及同程、攜程、飛豬、去哪兒、美團等5家線上售票平台進行聯合約談，要求上述企業在8月完成自改。

針對林先生最後獲全額退款，有中國網友評論，「攜程訂票頁面上有退改簽政策，只不過他沒仔細看，我特意去看了一下北京飛紐約的退改規定，明確寫著不可退票，只退稅費。第1次退的400多就是稅費，並沒有錯。」

先前7月25日，中國國家市場監理總局‌，依法對‌攜程集團有限公司‌「濫用市場支配地位實施壟斷行為」作出行政處罰，‌罰沒金額合計51.79億元‌，這是中國平台經濟反壟斷史上‌罰款比例最高‌的案件。

精華 FAQ

  • 林先生在平台花15217元購買北京飛紐約機票，因行程變動於起飛前3天退票，起初卻只收到432元，讓他認為退費金額明顯過低並引發爭議。

  • 事件經央視財經等媒體報導後，林先生在28日上午陸續收到2筆退款，合計14700餘元，加上先前退回的432元後，15217元票價已全額到帳。

  • 林先生認為平台介面僅以小字標註退票限制，資訊不夠醒目，也呼籲調查高額退票費；加上京津冀三地已約談多家航空公司與售票平台，讓退改規則透明度成為焦點。

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