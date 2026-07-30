馬斯克到陝西開燒烤店？ 食客隨手一拍 營業額翻1倍

網友在視頻中對比兩人長相。（視頻截圖）

陝西銅川一位烤肉師傅近日因為被網友發現，其長相和特斯拉 創辦人馬斯克 高度相似而走紅，他註冊個人帳號發布第一條視頻，點讚已直接衝到21萬。巧合的是，這位師傅也「姓馬」，名叫馬建平，今年40多歲，幹烤串這行已經十多年。他說，很早之前就有顧客說他五官神態像馬斯克並主動找他合影，沒想到被食客隨手拍了一段視頻傳到平台，直接把他捧紅了，烤肉店營業額也翻倍，如今他忙到不得不考慮趕緊徵人。

綜合媒體報導，馬建平因「撞臉」馬斯克，如今被網友稱為「馬斯克陝西分克」。馬建平接受採訪時表示，自己從14歲開始打工，現在既是飯店合夥人，也是店裡專職烤肉師傅，日常作息很固定，每天9點到店，忙到深夜才能收工。

網友在視頻中對比兩人長相。（視頻截圖）

他說，2022年在湖北打工時就有人說過他長得像馬斯克，但沒有人發到網上過。後來被顧客發上網也是因為偶然，只是一直只在本地小範圍流傳，這次有食客到店就餐隨手拍了一段視頻傳到平台，視頻點讚突破80萬，直接登上熱搜。

陝西銅川烤肉師傅馬建平因被網友發現與特斯拉創辦人馬斯克「撞臉」走紅。（視頻截圖）

不少外地網友看了視頻後專門開車過來，到店裡吃飯打卡，就為和馬建平拍一張合照，飯店營業額比之前翻了一倍，因為客流量太大忙不過來，馬建平就讓顧客自行結帳：「盡量少付，結多了我心裡面過意不去。」生意爆火後，馬建平直呼「再不僱人就不得了」，網友在評論區紛紛「支招」：穿上西裝配上BGM，老闆以後可以只負責接待和合影了；還有人建議他把店名改為「SpaceX燒烤」。

馬建平在社交平台的個人帳號。（網頁截圖）

7月28日，馬建平在抖音開了個人帳號，發布首條視頻介紹自己。視頻中，馬建平表示，很多人說他長得像馬斯克，但他其實就是一名普通的烤肉師傅。目前，他的「烤斯克馬建平」帳號已有5.4萬粉絲。

突如其來的大量關注，讓馬建平心裡十分緊張，完全沒料到一條短視頻能帶來這麼大的熱度。走紅之後，陸續有人上門找他談各類合作，馬建平沒有輕易答應，他對直播帶貨這類線上運營方式完全不熟悉，打算慢慢了解再做決定。