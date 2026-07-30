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3人婚姻？ 雲南「3人手拉手婚紗照」惹網暴 真相出來了

中國新聞組／北京30日電
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「三人婚紗照」讓照片中的新郎和姊姊被網暴。（取材自微博）
「三人婚紗照」讓照片中的新郎和姊姊被網暴。（取材自微博）

近日，雲南一張「三人婚紗照」的照片引發網友熱議。照片中，三人手牽著手，不少網友稱分不清三人關係，以為是「三人婚姻」，相關當事人還遭到網暴。由於傳言愈演愈烈，照片中三名當事人近日通過社交平台澄清。

據都市時報報導，這張照片被發布到社交平台後，引來熱烈討論。部分網友因三人手拉手站位，直呼「三個人的婚姻太擁擠，一時分不清誰是新娘」、「兩人侍一夫？」，也有人質疑發布文案故意模糊、有「起號」炒作嫌疑。許多網友則認為收工後家人合影很正常，姊姊忙前忙後合照留念無可厚非，不應上綱上線。

相關話題隨後因為質疑聲上了熱搜，發布照片者出面解釋，圖片中是自己和弟弟、弟媳，她給他們找影樓，帶他們去拍婚紗照，拍攝結束後攝影師給三人拍了一張照留念，並沒有什麼特別的含義，大家別腦補了。

她同時表示，合照只是為了見證新人，記錄家人喜悅，核心主角還是新婚二人，請大家不要過度解讀。

不過，仍有網友抓著不放，認為新人拍婚紗照，姊姊沒必要湊熱鬧，而且姊姊的姿勢明顯搶了鏡，更是不宜；也有網友認為，自己家人的婚紗照自己欣賞就行，「不知道放網上幹什麼，放網上就必然會被評論」。還有不少人批評網友「管太寬」、「太閒」，但也質疑發布者是為流量而故意在發布之初沒寫清楚三人的關係。

精華 FAQ

  • 發布者澄清，照片中的3人是姊姊、弟弟與弟媳。她幫弟弟找影樓拍婚紗照，拍攝結束後才由攝影師補拍合照，並非外界誤解的特殊婚姻關係。

  • 主要是因為照片中3人手牽手站位明顯，加上發布文案未先說清關係，讓部分網友產生聯想，甚至懷疑是在刻意模糊焦點、借話題炒作流量。

  • 事件一方面凸顯網友容易過度解讀、對當事人造成網暴；另一方面也引發是否該把家人合照公開上網的爭論，部分人認為上網就會被評論。

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