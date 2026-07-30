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一個西瓜賣898元 商家稱「營養高10倍」 被專家打臉

中國新聞組／北京30日電
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到手價658元人民幣的「山野」西瓜售出了77單。（取材自上游新聞）
到手價658元人民幣的「山野」西瓜售出了77單。（取材自上游新聞）

一款標榜有機、富硒的高價西瓜近日在中國電商平台引發爭議。由「歸梵農莊」販售的16斤裝黑美人西瓜，原價高達898元（人民幣，下同），優惠後售價658元，儘管如此高價，截至目前已售出77單。由於該款西瓜宣稱「營養高10倍」、曾獲2026年國際美味獎，引發消費者與專家質疑「價格太離譜，比普通西瓜貴了10倍不止。」涉及誇大宣傳；也有網友認為：「明碼實價就行，嫌貴可以不買。」

據上游新聞報導，「歸梵農莊」錦款有機「山野」西瓜的商品名為「貴妃西瓜」，宣傳賣點是「核心稀缺富硒土壤」、「古法種植」以及「營養高10倍」，已售出了77單中有25名買家發布了評價。

黑美人西瓜很常見，超市價格約在2-3元/斤之間；一個16斤的普通黑美人西瓜，價格約為40元。為何「歸梵農莊」售賣的黑美人西瓜會貴這麼多？其一名客服人員稱，他們售賣的西瓜品質更好，且產地「多倉，全國各地都有。」

報導稱，硒是人類必需的微量元素，具有抗癌、抗氧化和抗炎作用，人體不能自行合成硒，人只能從人們日常食用的各種含硒食物獲得。所以富硒農產品比普通農產品貴出不少，「歸梵農莊」出售的50枚裝有機「富硒」黑雞蛋價格就高達798元。

一位「211工程」高校的食品專業教授透露：「富硒農產品有明確的標準（GH/T 1135-2024），沒有達到標準，就不能宣傳是『富硒』。以西瓜等水果為例，需要滿足總硒含量（mg/kg或mg/L）0.15-0.50，硒代胺基酸含量占總硒含量的百分比(%)≥65%。」

至於「營養高10倍」的說法，此前瀋陽一大學農業相關專業教授曾表示：從科學角度分析，「單一農產品營養比普通高10倍」不可能實現，因此「營養高10倍」的提法違背基本農業科學規律。

電商「歸梵農莊」所在的平台方工作人員回應稱：「如果商家資質比較好，或者他賣的西瓜比普通西瓜好，價格可以自己定。」至於外界質疑該西瓜「營養高10倍」涉虛假宣傳，該人員表示：「從這個商品的頁面來看，沒有明確會對身體怎麼樣，比較難界定。」不過該人員進行了記錄，稱會把商品編號提交給質檢部門進行調查。

贛州市的12315（消費者投訴舉報熱線）工作人員回應稱：「價格是商家自主定價，是市場調節價。如果覺得價格不合理，可以拒絕購買。」

重慶志和智律師事務所高級合夥人、監事會主任張公典律師認為：「從專家的解讀來看，有機『山野』西瓜宣傳的『營養高10倍』涉嫌虛假宣傳，如若查實當地市場監管部門是可以進行行政處罰的，同時購買了該商品的消費者，也可以以此要求商家進行賠償。」

精華 FAQ

  • 因為16斤裝黑美人西瓜原價898元、優惠後658元，價格遠高於市面普通西瓜；商家又宣稱營養高10倍、富硒有機，讓外界懷疑其有誇大宣傳之嫌。

  • 食品專家指出，富硒農產品有明確標準，未達標不能宣稱富硒；至於營養高10倍，農業專家認為從科學上不可能實現，已違背基本農業科學規律。

  • 律師表示，若市場監管部門查實其宣傳屬虛假誇大，商家可能遭行政處罰；已購買的消費者也可據此主張權益，要求退賠或進一步賠償。

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