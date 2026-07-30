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打造算力保障基地 貴州數智產業規模力衝5000億元

中國新聞組╱北京30日電
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貴州省副省長羅強28日在國家數據局新聞記者會上表示，貴州正把數智產業集群擺在突出位置，大力發展「四類產業」，力爭到「十五五」（2026至2030年）末，數智產業規模達5000億元人民幣。

中新社報導，羅強表示，貴州正在優化數據中心用電保障機制，推進「算電協同」綠電直連，加快打造面向全中國的算力保障基地。將以醬酒、礦山、文旅、醫療等重點行業領域「小切口」破題，打造一批大模型典型應用重點產品。重點緊盯電子元器件、算力硬體製造、智能終端製造、軟體和信息技術服務等產業，加快提升「一硬一軟」協同發展水平。

貴陽貴安是貴州建設國家大數據綜合試驗區、數位經濟發展創新區、國家數據要素綜合試驗區的重要承載區。其算力規模已突破147 EFLOPS（每秒百億億次浮點運算）、智算占比超98%、平均PUE（電能利用效率）低至1.19。2025年，貴陽貴安數智產業規模達1400億元。

貴陽市市長王宏在會上稱，力爭到今年年底算力規模達190 EFLOPS，2030年突破300 EFLOPS。將持續發揮比較優勢，加快發展產業鏈條，力爭今年數智產業集群規模達到1700億元，到2030年突破3000億元。

精華 FAQ

  • 貴州提出把數智產業集群擺在突出位置，力爭到15五末，數智產業規模達到5000億元人民幣，並以此帶動全省數位經濟與相關製造服務業加速成長。

  • 貴州正優化數據中心用電保障機制，推進算電協同與綠電直連，並加快打造面向全中國的算力保障基地，以提升算力供給穩定性與綠色能源使用效率。

  • 貴陽貴安算力規模已突破147 EFLOPS，智算占比超98%，平均PUE低至1.19；2025年數智產業規模達1400億元，並規劃今年衝1700億元、2030年破3000億元。

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