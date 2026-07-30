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千萬粉絲鑑寶博主炒股 虧光父母積蓄 發誓「再玩就剁手」

中國新聞組／北京30日電
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網紅「聽泉賞寶」宣布徹底告別股市。（視頻截圖）
網紅「聽泉賞寶」宣布徹底告別股市。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

千萬粉絲鑑寶博主聽泉賞寶自曝炒股失利，虧光父母積蓄並與家人決裂；同時，粉筆也披露投資巨虧，凸顯近期市場波動下的高風險。

全球股市波動不穩，坐擁3000多萬粉絲的鑑寶頂流博主「聽泉賞寶」近日自曝，稱他自認鑑寶眼力能套用在股市，愈炒膽子愈大結果翻車，虧光了父母的半生積蓄，還被父母拉黑，讓他自嘆：「辨得了假貨，辨不了自己」， 並發重誓「再玩就剁手」。無獨有偶，公考培訓龍頭粉筆炒股也巨額虧損830萬美元（約人民幣5638.02萬元），與前CEO張小龍「拿8000萬元（人民幣，下同）現金炒股單月賺5300萬元」炒股炫富言論形成鮮明反差。

據齊魯晚報報導，聽泉賞寶本名丁祥栩，他草根出身，以能精準分辨假銀元、假玉器，硬生生把鑑寶直播做成了頂流，靠過人鑑寶眼光在抖音坐擁約3700萬粉絲，但一路順遂後心態飄了。他在直播中自曝，今年開春入市炒股，初期小有盈利，錯把運氣當實力，自認鑑寶眼力能套用在股市，愈炒膽子愈大，甚至說服父母拿出半生養老錢投入。

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他每日在家族群催促父母加倉，每天早上9點半，準時在家族群催父母「猛猛幹」、「加倉就對了」。長輩勸兩句，他反向說教，態度強勢到「分不清誰才是長輩」。最終父母全部積蓄連本帶利虧損殆盡，他被家人拉黑、移出家族群。他父親拉黑前還給他留了一句話：「這不養了個傻子嗎。」

他因此宣布徹底退出股市，刪除所有炒股軟件，發誓不再碰股票，稱「再玩就剁手」，並稱經歷家庭裂痕後幡然醒悟，選擇回歸鑑寶主業、陪伴家人。

「聽泉賞寶」沒說炒股究竟虧了多少，但公考培訓龍頭粉筆炒股則是巨虧。據大風新聞報導，粉筆近日披露，公司於2026年7月1日至7月7日期間出售若干透過公開市場購入的ETF產品及上市證券，錄得約830萬美元的總投資虧損。鑑於近期全球股票市場波動不穩，股價仍存在波動風險。

這一投資虧損與粉筆前CEO張小龍此前的「炒股炫富」言論形成鮮明反差。6月3日，張小龍受邀在中國人民大學哲學院舉辦講座期間臨時更改主題，分享個人AI炒股經歷，自述5月投入8000萬元入市，一個月獲利5300萬元。講座現場，他還出現情緒失控、言語失當等行為，事件發酵後，7月8日，粉筆在港交所發布人事公告，張小龍辭任執行董事、董事會主席、首席執行官等全部集團職務，不再在公司擔任任何崗位。

精華 FAQ

  • 他自認鑑寶眼力可套用到股市，初期小賺後愈炒愈大，還催父母把半生養老錢加倉，最終虧光全部積蓄，結果被家人拉黑並移出群組。

  • 他表示已徹底退出股市，刪除所有炒股軟件，並發誓「再玩就剁手」，同時承認自己「辨得了假貨，辨不了自己」，決定回歸鑑寶主業並陪伴家人。

  • 粉筆披露在7月初出售ETF及上市證券時錄得約830萬美元虧損，與張小龍先前自述8000萬元炒股單月賺5300萬元的炫富說法形成強烈反差。

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