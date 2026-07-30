自駕遊賽里木湖 每人75元服務費惹議 景區回應了

網友好奇自駕服務費用途。(取材自瀟湘晨報)

近日一位網友發布視頻稱，在賽里木湖遊玩時，購買的票據中寫有「自駕 遊服務費」一項，表示除了門票之外，按人頭每人還需支付75元自駕服務費。視頻內容引發網友討論，有人疑惑該服務費用途，也有人指出為何在其他地方就無需該費用。

瀟湘晨報報導，該網友發布的視頻顯示，門票每人70元，他認為價格尚可，但如果有四人在車上，就要另收取300元自駕服務費，景區也並沒有諸如幫忙開車、加油一類的服務，他疑惑服務源於何處？除了網友展示的票根和現場售票處外，在線上平台也寫有「門票+自駕票」的信息。

影片曝光後，不少網友加入討論，有人認為熱門景區收費可以理解，也有人認為各種費用層層加收，容易影響旅遊體驗。

對此，賽里木湖景區工作人員29日表示，自駕服務費按照物價部門核定並進行過備案，依據「自治區旅遊景區門票及相關服務價格管理辦法」，是市場調節價，該費用用於景區全域生態環境保護、道路養護，遊客若有疑問也可以來電諮詢。工作人員還說，涉及景區自駕服務費價格批復等事宜在景區遊客中心公示欄，沒有電子版。

另外，博爾塔拉蒙古自治州文旅部門工作人員表示，確有自駕服務費：「比如景區裡面日常有很多遊客、車輛，都需要維護、管理。」該工作人員還提到，景區內生態環境相對脆弱，該費用也涉及草場等自然環境保護。