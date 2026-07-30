我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共五中全會訂10月召開 研究推進全面「從嚴治黨」等議題

整理包／Fed按兵不動 市場如何解讀Fed利率決策？

王虹獲費爾茲獎／ 廣西紙貴…1.35元廣西日報炒到65元

中國新聞組╱北京30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
加購頁面示意圖。(取材自微信公眾號)
加購頁面示意圖。(取材自微信公眾號)

AI摘要

文章摘要整理：

王虹獲費爾茲獎後，廣西日報以長篇特稿「王的猜想」走紅，報紙因話題與文字內容被炒熱，加印原價發售仍引發搶購。

中國數學家王虹獲得費爾茲獎（Fields Medal），廣西日報在25日頭版的報導「王的猜想」走紅，讓這份報紙被炒到65元(人民幣，以下同)，廣西日報甚至29日原價加印發售，吸引許多網友搶購。中國媒體形容，這是當代版的「洛陽紙貴」。

澎湃新聞報導，王虹是出生於廣西的數學家。廣西日報在25日頭版一改風格，刊登超過3000字長篇報導，題為「王的猜想」，很快刷屏網路，受到讀者追捧。網友紛紛求購和收藏這份報紙，廣西日報第27401期「王的猜想」紙質版原價1.35元，在二手平台上，一份報紙轉讓價格20元至50元不等，最高被炒到65元，一時間「廣西紙貴」。

澎湃新聞評論分析其走紅原因，認為文章標題簡練直接、富有寓意。「王」既是王虹的姓氏，也有著「數學女王」的加冕；「猜想」既指向她的研究成果，也隱喻她從廣西起步的逐夢之路。

為應對外界購買紙質版特稿「王的猜想」的熱情，廣西日報宣布緊急加印，並於29日下午開售，每人限購三份，南寧本地讀者可自取。微信公眾號「廣西日報」在推送文章中強調，「大家想要收藏的，不僅僅是王虹拿下菲爾茲獎的榮耀，更是那份真正打動人心的文字力量。大家想要！我們安排！讀書人的良心，原價」。根據廣西日報最新的微博發文，表示報導下單的管道被擠爆了，目前技術團隊正在全力修復。

有網友說，「這樣的報導才能代表民眾心聲」，也有人認為，廣西日報將官員的報導版面往後，實屬難得，也本該如此。

澎湃新聞刊發評論文章指出，「王的猜想」呈現的既不是「小鎮做題家」、「灰姑娘逆襲」的爽文故事，也不是一味的「天才敘事」，而是透過王虹身邊的人、走過的路，講述一個女孩在怎樣的環境裡被愛、被鼓勵、被引導，也曾經歷坎坷和猶疑，最終逐夢成功的真實故事。

不少網友摘錄其中的金句，如談到家庭教育，有一句「父母為女兒辟出一方淨土，成長中的王虹開始向所有可能的方向旋轉」；講到導師，王虹有一句，「他一聽說我要去玩，就非常高興，他非常鼓勵我放鬆休息」；談及對數學的熱愛，王虹說，「在數學裡，我可以自由建造任何東西，不需要向任何人請求」。

精華 FAQ

  • 因為頭版長篇特稿「王的猜想」寫法精煉又有寓意，既點出王虹的姓氏與成就，也呈現她從廣西起步的追夢故事，迅速在網路上刷屏。

  • 文中提到，這期廣西日報紙質版原價1.35元，在二手平台上被轉賣到20元至50元不等，最高甚至炒到65元，形成一股搶購熱潮。

  • 廣西日報宣布緊急加印，並於29日下午原價開售，每人限購3份，南寧本地讀者還可自取，同時表示下單管道因流量暴增一度被擠爆。

微信

上一則

多虧王虹／紙媒出圈 廣西日報「王的猜想」3原因響了

下一則

第一島鏈當後院? 中俄艦隊再繞日本列島 專家：警示日

延伸閱讀

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
NYU華裔教授王虹獲菲爾茲獎 校長祝賀: 當今最卓越數學頭腦之一

NYU華裔教授王虹獲菲爾茲獎 校長祝賀: 當今最卓越數學頭腦之一
王虹得菲爾茲獎、任法IHES終身教授 馬克宏親自打電話祝賀

王虹得菲爾茲獎、任法IHES終身教授 馬克宏親自打電話祝賀

熱門新聞

劉先生的新能源汽車在境外被鎖車。(取材自封面新聞)

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

2026-07-22 21:36
王虹領獎時的穿搭成為社群平台熱議焦點。(新華社)

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

2026-07-28 21:17
王楚欽。（取材自微博）

「王楚欽沒什麼實力」退役4年國手爆冷贏球 被出征到關帳號

2026-07-25 22:01
中國籍數學家王虹(左)、鄧煜獲得有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎，雙雙成為首度獲得菲爾茲獎的中國籍數學家。(取自國際數學家大會官網)

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

2026-07-23 10:23
黃姓男子在餐廳用餐時突感腹痛。（取材自環球時報）

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

2026-07-26 07:30
約翰·帕頓資料照片。(取材自紅星新聞)

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

2026-07-26 05:30

超人氣

更多 >
華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關
「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧
海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？
好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買

好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買
聯準會維持利率不變 3鷹派主張升息 華許上任來首分裂

聯準會維持利率不變 3鷹派主張升息 華許上任來首分裂