王虹獲費爾茲獎／ 廣西紙貴…1.35元廣西日報炒到65元

加購頁面示意圖。(取材自微信公眾號)

AI摘要 文章摘要整理： 王虹獲費爾茲獎後，廣西日報以長篇特稿「王的猜想」走紅，報紙因話題與文字內容被炒熱，加印原價發售仍引發搶購。

中國數學家王虹獲得費爾茲獎（Fields Medal），廣西日報在25日頭版的報導「王的猜想」走紅，讓這份報紙被炒到65元(人民幣，以下同)，廣西日報甚至29日原價加印發售，吸引許多網友搶購。中國媒體形容，這是當代版的「洛陽紙貴」。

澎湃新聞報導，王虹是出生於廣西的數學家。廣西日報在25日頭版一改風格，刊登超過3000字長篇報導，題為「王的猜想」，很快刷屏網路，受到讀者追捧。網友紛紛求購和收藏這份報紙，廣西日報第27401期「王的猜想」紙質版原價1.35元，在二手平台上，一份報紙轉讓價格20元至50元不等，最高被炒到65元，一時間「廣西紙貴」。

澎湃新聞評論分析其走紅原因，認為文章標題簡練直接、富有寓意。「王」既是王虹的姓氏，也有著「數學女王」的加冕；「猜想」既指向她的研究成果，也隱喻她從廣西起步的逐夢之路。

為應對外界購買紙質版特稿「王的猜想」的熱情，廣西日報宣布緊急加印，並於29日下午開售，每人限購三份，南寧本地讀者可自取。微信 公眾號「廣西日報」在推送文章中強調，「大家想要收藏的，不僅僅是王虹拿下菲爾茲獎的榮耀，更是那份真正打動人心的文字力量。大家想要！我們安排！讀書人的良心，原價」。根據廣西日報最新的微博發文，表示報導下單的管道被擠爆了，目前技術團隊正在全力修復。

有網友說，「這樣的報導才能代表民眾心聲」，也有人認為，廣西日報將官員的報導版面往後，實屬難得，也本該如此。

澎湃新聞刊發評論文章指出，「王的猜想」呈現的既不是「小鎮做題家」、「灰姑娘逆襲」的爽文故事，也不是一味的「天才敘事」，而是透過王虹身邊的人、走過的路，講述一個女孩在怎樣的環境裡被愛、被鼓勵、被引導，也曾經歷坎坷和猶疑，最終逐夢成功的真實故事。

不少網友摘錄其中的金句，如談到家庭教育，有一句「父母為女兒辟出一方淨土，成長中的王虹開始向所有可能的方向旋轉」；講到導師，王虹有一句，「他一聽說我要去玩，就非常高興，他非常鼓勵我放鬆休息」；談及對數學的熱愛，王虹說，「在數學裡，我可以自由建造任何東西，不需要向任何人請求」。