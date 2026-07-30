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中國上半年GDP前10省市洗牌 安徽擠下湖南 靠半導體豐收

中國新聞組╱北京30日電
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中國31省分上半年經濟成績單出爐，安徽憑藉對科技業的廣泛布局，首次超車湖南，擠進...
中國31省分上半年經濟成績單出爐，安徽憑藉對科技業的廣泛布局，首次超車湖南，擠進前十名。圖為安徽合肥的「機器人9N中心」。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

安徽靠科創與高技術製造業快速成長，上半年GDP超過湖南躋身前10；江西、貴州也同步上升，顯示中國區域經濟正由資源型模式轉向新興產業競爭。

中國區域經濟格局正發生新變化，長期投注高新科技產業的中部省分安徽，今年上半年的地區生產毛額（GDP）超過湖南近330億元人民幣，打破湖南長期穩坐前10強省區的格局。

綜合媒體報導，專家分析，上半年省域經濟排序的洗牌顯示，過去依賴資源、基建和重工業堆總量的時代在逐漸落幕，靠科創、新興產業和數位經濟驅動的新賽道時代全面到來，中國區域經濟競爭已步入「不進則退、慢進亦退」的白熱化階段。

中國31個省級行政區已陸續公布上半年經濟數據，從經濟總量看，上半年GDP由高到低的前10強省區為廣東（7.2兆）、江蘇（7.03兆）、山東（5.3兆）、浙江（4.7兆）、四川（3.3兆）、河南（3.3兆）、湖北（3.1兆）、福建（2.9兆）、上海（2.7兆）、安徽（2.7兆）。

據報導，其中安徽上半年GDP以近330億元的優勢超過湖南的變化引起熱議，湖南2025年GDP總量對安徽還有超過2300億元的優勢，在這場逆襲背後，科技創新、新興產業和製造業升級發揮關鍵作用。

官方數據顯示，今年上半年，安徽全省規模以上高技術製造業增加值年增44.6%，比第一季加快5.7個百分點，對全部規模以上工業增長的貢獻率達到55.9%。

報導形容，安徽近年來「對半導體、新能源汽車等高新科技產業的長期播種迎來豐收」。今年上半年，安徽汽車產量168.67萬輛、新能源汽車產量88.18萬輛，汽車出口量100.6萬輛、汽車出口額1043.6億元，四項都居中國全國第1。

總部位於安徽省會合肥的中國存儲晶片巨頭長鑫科技27日上市後，注資扶持長鑫科技發展的合肥國資體系目前帳面獲利逾1兆元。

總體來看，中國今年上半年共有六個省區的GDP排名發生變動，分別是：安徽超過湖南、江西超越陜西、貴州力壓山西。江西GDP達1.8兆，超過陜西升至第14；貴州GDP達1.1兆，超過山西晉升第21。

報導提到，這次排名變動中，排名下降的省分陜西、山西都為傳統資源依賴型省分，北方多省陷轉型陣痛。

精華 FAQ

  • 主因是高技術製造業、半導體與新能源汽車等產業帶動增長。安徽上半年規模以上高技術製造業增加值年增44.6%，對工業增長貢獻率達55.9%，使GDP反超湖南約330億元。

  • 安徽汽車產量168.67萬輛、新能源汽車88.18萬輛，汽車出口量100.6萬輛、出口額1043.6億元，四項均居全國第1，凸顯其在新能源車與外銷鏈條上的強勢表現。

  • 文章指出，依賴資源、基建和重工業堆總量的模式正在退場，科創、新興產業與數位經濟成為新賽道。安徽、江西、貴州上升，反映區域競爭已進入快進慢進都會被拉開差距的階段。

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