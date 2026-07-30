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多虧王虹／紙媒出圈 廣西日報「王的猜想」3原因響了

中國新聞組／北京30日電
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中國數學家王虹獲得菲爾茲獎。(新華社)
中國數學家王虹獲得菲爾茲獎。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

廣西日報以頭版特稿「王的猜想」報導王虹奪菲爾茲獎，引發搶購熱潮；評論認為其走紅來自堅守故事、醒目版面與用心寫作，重新展現紙媒內容為王的力量。

廣西日報25日在報紙上發布特稿「王的猜想」，深度報導出生於廣西桂林的中國數學家王虹榮獲菲爾茲獎的故事，引發搶購，上演廣西版「洛陽紙貴」。官媒人民日報昨評論，認為這是因為人們從王虹的成長故事裡，看到了堅守的力量，並由此獲得「我也可以」的信心。有媒體認為，「王的猜想」除了版面大氣，其中還有不少金句，也再次展現流量時代，紙媒「內容為王」的號召力；有網友調侃，這是「紙媒突然仰臥起坐了一下」。

官媒人民日報發布題為「『王的猜想』擊中了堅守的自我」評論指出，在新媒體產品層出不窮、智能算法引導流量的環境下，一篇傳統媒體的深度報導引發網友追捧，答案在於，從王虹的成長故事裡，人們看到的不是「天才」可望不可即的距離感，而是長期堅守、終獲光芒的執著與韌性。

比如，王虹高一成績在年級百名開外徘徊，高三才擠進前十；高考以壓線分數考進北大，但與心儀的數學專業失之交臂；在一眾優秀大學同學中「感覺一直在掙扎，能生存下來就不錯了」。不是天賦異稟、逢考必勝，而是和大多數普通人一樣，有過失落，有過徘徊，有過掙扎，是心中的熱愛與堅守，一步一步的努力，最終完成了數學最高殿堂的加冕。

因此，所有人都能從中觸摸到堅守的力量，並由此獲得「我也可以」的信心建構。「王的猜想」擊中的，正是每個人心中堅守的自我，是每個人都想成為也能成為自己人生英雄的渴望。

澎湃新聞評論指出，「王的猜想」為什麼「響」了有三個原因。首先是簡練、直接、富有寓意的標題。標題裡的「王」，是王虹的姓氏，也指「數學女王」的加冕；這一句式，不僅化用了網路流行語，「猜想」二字體現了王虹的研究成果，也回顧她的來時路，那是夢想起航的地方。

然後是版面本身。「廣西日報」將這篇特稿放在頭版位置，大紅報頭下面即是「王的猜想」，大氣、排面，僅在視覺上就讓人眼前一亮。這是報紙相對網路的優勢。

最後，這篇特稿的寫作真的用了心、走了心。不少網友摘錄其中的金句，如談到家庭教育，有一句「父母為女兒辟出一方淨土，成長中的王虹開始向所有可能的方向旋轉」；講到導師，王虹說「他一聽說我要去玩，就非常高興，他非常鼓勵我放鬆休息」；談及對數學的熱愛，王虹說「在數學裡，我可以自由建造任何東西，不需要向任何人請求」等。

評論指出，有網友調侃，這是「紙媒突然仰臥起坐了一下」。像廣西日報這樣的省級黨報，也早就在轉型之中。網友收藏這份報紙，也彰顯了一種態度：嚴肅的好內容，總會出圈。

精華 FAQ

  • 因為特稿聚焦桂林出身的數學家王虹奪得菲爾茲獎，故事本身具代表性，加上頭版大版面呈現、標題有記憶點，讓讀者覺得值得收藏，進而形成紙媒出圈現象。

  • 人民日報認為，讀者在王虹的成長經歷裡看見的不是遙不可及的天才，而是長期堅守、經歷挫折後終於發光的韌性，因此容易產生共鳴與「我也可以」的信心。

  • 澎湃指出，首先是簡練且有寓意的標題；其次是廣西日報把特稿放在頭版，視覺衝擊強；最後是內文金句多、寫作用心，讓傳統紙媒再次展現內容吸引力。

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