中科院院士顏寧自評「我勉強算人才」：王虹才是天才

中國青年數學家王虹23日獲頒菲爾茲獎，中國科學院院士顏寧29日發文。（取材自現代快報）

AI摘要 文章摘要整理： 中國科學院院士顏寧發文祝賀年輕數學家王虹獲菲爾茲獎，並以自嘲語氣稱自己只是「勉強算人才」，文章展現她對後輩突破的由衷欣賞與謙遜。

中國青年數學家王虹23日獲頒菲爾茲獎，中國科學院院士顏寧29日發文表示，去年就陸續讀到有關王虹的報導，只能用四個字「不明覺厲」形容，她還提到自己跟母親逗貧：「妳閨女勉強算個人才，看看人家王虹，那才叫天才」。

現代快報報導，顏寧29日發文稱，以前特羨慕的中國姑娘有兩位，一位是劉洋，「因為實現了飛天夢，還是兩次，太酷啦」；另一位是杜夢然，因為在人類能抵達的最深海底，探索生命的奇蹟。顏寧接著祝賀王虹，「昨天跟我家太后逗貧：『妳閨女勉強算個人才，看看人家王虹，那才叫天才』！」

這則微博迅速引發熱議，讓人們看到一位頂尖科學家面對更年輕的突破者時，表現出的真誠謙遜與欣賞。

顏寧1977年出生於山東章丘，2007年任清華大學教授、博士生導師，2022年歸國創辦深圳醫學科學院，2023年當選中國科學院院士。2025年，顏寧獲「全國三八紅旗手」稱號。

顏寧在科學研究方面有開拓性的貢獻，她的實驗室率先成功闡明幾種關鍵膜蛋白原子結構，為藥物研發提供重要啟示，其研究成果發表於《自然》《科學》《細胞》等世界頂尖學術期刊，更曾兩度被《科學》期刊評選為十大科學突破之一，其研究的影響延伸到醫學的實際應用，尤其在理解疾病機理和開發新的治療方法方面。