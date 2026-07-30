值得了…成都單親媽「工地扛鋼管」收到女兒北大錄取短信

鄒品芝在工地收鋼管。（取材自封面新聞）

成都女孩劉芳今年高考 考出四川省歷史類前5名，順利錄取北京大學，放榜簡訊直接傳到母親鄒品芝的手機。鄒品芝是個單親媽媽，只讀過1年小學，她每天凌晨3點40分起床、往返工地工作，用18年的辛勞托舉女兒求學夢。

封面新聞報導，7月28日傍晚，住在成都雙流一間月租600元人民幣出租屋的鄒品芝，反覆看著手機裡寫著「2026級新生你好」的北京大學簡訊，忍不住笑說：「感覺很驚奇，（女兒的簡訊）怎麼會發到我這裡來了？」

鄒品芝目前在德陽工地工作，每天凌晨摸黑起床，4點出門搭車趕赴約100公里外的工地，只為趕在清晨開工。盛夏高溫下，鋼管燙得幾乎無法握持，她曾因肩扛鋼管被燙傷。

北大寄出錄取通知當天，鄒品芝仍照常工作，沒有舉辦慶功宴，笑著說：「我不幹活了，我不吃飯了？」

鄒品芝的手機上收到了女兒的北大新生通知。（取材自封面新聞）

鄒品芝回憶，自己小學僅讀一年，便因付不起19元人民幣學費而輟學，從此只能靠勞力維生；她做過餐館幫工、花店搬運、小區清潔及工地工人。談起未完成的學業，她毫不猶豫表示：「那我肯定讀書！多讀點書比少讀點好嘛。」若人生能重來，她最想成為老師，「一輩子讀書都可以，一輩子都在學習，還能教娃娃學習。」

因為深知沒受教育的辛苦，鄒品芝堅持讓女兒完成學業，如今，大女兒已自醫科大學畢業，在都江堰擔任醫師，小女兒劉芳則考上北京大學。鄒品芝坦言，自己一直對孩子抱有虧欠，認為沒能給她們完整家庭，因此總是擔心女兒受委屈，

如今劉芳即將赴北京求學，更擔心她吃不慣北方食物、無法適應寒冷天氣，但鄒品芝仍告訴自己：「我總不能永遠把她拴在身邊嘛。」

隨著母女故事受到關注，鄒品芝在工地和街頭常被認出，甚至有人建議她當網紅直播帶貨，但她笑著婉拒：「我就是個幹活的。」劉芳則認為，外界看到的只是母親「又窮又努力」的符號，流量如同煙火，終究會消散，「不覺得考上清華、北大就逆天改命了，路還很長，不能因為高考就一錘定音。」

母女一人扛鋼管、一人苦讀，在月租600元的出租屋裡，以同樣樸實的態度面對突如其來的關注。

鄒聘芝與女兒劉芳相擁而泣。（取材自封面新聞）