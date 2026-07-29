「人生不由學歷定義」00後江蘇賣餃子月入8萬 大專畢業擁5店

24歲的苗子俊靠一盤水餃闖出一片天。（取材自上觀新聞）

24歲「00後」青年苗子俊歷經高考 落榜、專升本失利後，選擇創業賣水餃。今年7月，他在大專畢業前夕於南京開設餃子 店，並捧著畢業證書在店內拍攝畢業照。如今，他已在江蘇擁有5家門店，單店月營業額約8萬元（人民幣，下同），創業故事在網路引發熱議。

據上觀新聞報導，苗子俊來自河北衡水，高考僅考300多分，錄取安徽蚌埠一所大專護理科，之後選擇入伍服役。退伍返校後，他曾報考專升本但未成功，隨後改讀口腔醫學技術，並靠勤工儉學完成學業，23歲起便不再向家裡拿錢，還曾獲得「三好學生」及國家勵志獎學金。

實習期間，苗子俊進入假牙製作工廠工作，但認為固定的工作模式並非自己想要的人生。他表示，「年輕就該出去闖，不想一眼看見幾十年後的自己。」

在戰友協助下，他接觸餐飲業，實地學習門店經營、供應鏈及營運模式後，決定拿出全部退役金作為創業資金，獨自前往600多公里外的江蘇開設第一家名為「東北邊邊」的水餃店。

由於資金有限，第一家店開在租金較低的小巷，主攻外送市場。開業初期只有他一人經營，每天營業16小時，從煮水餃、打包外送到清潔工作全都一手包辦，吃住也都在店裡。

為了提升業績，他研究外送平台營運方式，推出六、七元、20多顆水餃的平價套餐，採薄利多銷策略。開店兩、三個月後，單日訂單突破200筆，之後開始招募員工，並將門店升級為24小時營業。

目前，苗子俊已在徐州、南京共開設5家門店，由總部統一配送食材，並持續調整管理制度，包括將原本12小時兩班制改為三班輪值，以降低員工工作負擔。他也會親自處理客訴，夏季還會替員工準備水果等福利。

苗子俊表示，「讀大專不代表人生就完蛋了，人生不應該由學歷定義。」他說，未來將持續展店，也希望讓父母過上更安穩的生活。