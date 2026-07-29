西遊記變職場喜劇…草根無劇本直播爆火 3個月粉絲500萬

「西遊群英薈」四名主演。(取材自極目新聞)

在這個夏天的短影音與直播平台上，一檔由四名草根演員組成的直播團隊「西遊群英薈」異軍突起；他們身著自製戲服、手持簡陋設備，在山東壽光林海生態博覽園的樹林河溝間戶外實景直播。短短三個月內，團隊粉絲量逼近500萬，單場直播最高觀看人次甚至衝破2500萬，被廣大網友親切地稱為「26版西遊記」。

然而，伴隨著現象級的走紅，關於AI配音、改編底線以及版權風險的質疑也隨之而來。

據極目新聞報導，名為「西遊群英薈」的搞笑直播間今年7月火爆出圈，單場直播開播5分鐘觀看人數即突破10萬，最高單場增粉40萬，日均增粉近20萬，直播片段動輒獲得數十萬按讚，還被部分網友稱為「26版西遊記」。對此，團隊表示「不敢當」，認為只是希望帶給觀眾歡樂。

與傳統改編不同，「西遊群英薈」摒棄了經典中打怪升級的主線，轉而將師徒四人的互動重構為當代職場日常。劇中的唐僧化身愛畫大餅的囉嗦領導，孫悟空是敢怒敢言的骨幹，八戒只想偷懶擺爛，沙僧則佛系躺平。全員東北口音配上「白龍馬行車記錄儀」的獨特視角，創造出極具反差感的荒誕喜劇效果。

更令人驚訝的是，整場直播完全沒有固定劇本與預設台詞，全靠四位底層演員的現場碰撞與即興反應。團隊成員背景豐富：唐僧扮演者家輝是有著26年從事經驗的專業演員；孫悟空扮演者王偉從小學習猴戲與二人轉；豬八戒扮演者孫羽是非遺口技傳承人，模仿八戒聲線已達19年；沙僧大祥則是退伍軍人轉行。憑藉過硬的硬實力與對小人物心理的精準捕捉，他們成功引發了年輕打工人的強烈共鳴。

隨着熱度急升，爭議也接踵而至，網上出現大量山寨帳號冒充團隊向粉絲索取禮物。四人共同聲明，「西遊群英薈」在抖音只有一個官方帳號，不會向任何粉絲私訊索取禮物。

此外，由於角色聲線與1986年版「西遊記」高度相似，也有網友質疑使用AI變聲。團隊7月10日發布未經剪輯的即興演出影片，全程以原聲演出回應質疑。

除了技術質疑，內容本身也引發討論。部分傳統文化愛好者認為，這種無厘頭式的搞笑有「消費經典」、「低俗化名著」之嫌。面對質疑，主創團隊多次回應表示，他們始終對經典懷有敬畏之心，不敢自稱「西遊記」，而是定位於獨立IP「西遊群英薈」。他們強調團隊堅持「雅俗共賞、俗要有底線」，旨在傳承經典而非惡搞，並在直播中努力傳遞正能量。

至於是否會改編「水滸傳」、「三國演義」等其他經典作品，飾演唐僧的家輝表示，目前沒有這項計畫，「其他我們也演不了，這些角色都已經演了數十年了。」團隊也表示，不擔心未來出現類似創作，「我們做好自己就好，很多民間藝人非常優秀，也許只是我們運氣比較好，出現在大眾面前。」