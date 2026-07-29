打8虎、全面倒查20年、8條紅線 中國反腐驚心動魄

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中紀委上半年反腐半年報顯示，立案省部級以上幹部50人。

中紀委上半年反腐半年報顯示，立案省部級以上幹部50人。 重點二： 近期再打8虎，方星海與田學斌等退休高官接連被查。

近期再打8虎，方星海與田學斌等退休高官接連被查。 重點三：傳出將全面倒查20年，並鎖定8條紅線追查退休官員。

7月中國焦點都在經濟數據的半年報，但今次極具震撼的卻換成了「反腐半年報」，以及伴隨而來的中共 中紀委公布新打「八虎」；再進一步是「全線倒查20年」、「八條紅線」。

「反腐半年報」即中共中紀委和國家監委公布的「2026年上半年全國紀檢監察機關監督檢查、審查調查情況」。其中立案省部級及以上幹部50人。報告特別提到，50名立案高級幹部集中六大高風險行業，是本年度中共反腐攻堅核心，六大高風險領域包括金融與資本市場領域；工業工信、能源系統；水利、交通、自然資源系統；地方黨政主官群體；央企與重點科研事業單位；宣傳、文化、政法系統。

更震撼的，是上星期內接連公布再打「八虎」。其中有兩位的背景有震撼度，一位是前中國證券監督管理委員會副主席方星海，他是卸任兩年後被查，他曾任中共中央財經領導小組辦公室經濟一組巡視員等職，算是曾在財經中樞工作。他到底犯了何事，還是懸念。

再一位是以水利部副部長職務退下兩年，今年1月開始接受調查的田學斌。外界不大清楚的，是田學斌曾任國務院 研究室副主任，他另一個職務更厲害，即「中共中央辦公廳、國務院辦公廳秘書」，有消息說田曾任前總理李克強 秘書。

「反腐半年報」和7月查處通報，證實了政圈風傳的「倒查20年」之說，有人計算可能納入千萬之數的退休官員，其中三類將徹夜難眠，一類是手握重大項目資源的政企一把手；第二類是擅長期權交易的資深老幹部，這類官員從不在崗貪腐，退休後通過隱形影響力持續變現；第三類是曾在更高官員身邊的人，特別是秘書們，在權力餘威清零後，要被算人情債、利益帳。在特定圈中，還傳出下半年將可能重查的「八條紅線」，包含收支嚴重不符、幕後代持股份、變相利益輸送等。