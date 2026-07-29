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房價跌、貸款觀念改 中國全額現金買房從豪宅蔓延至住宅

記者黃雅慧／綜合報導
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據深圳貝殼研究院監測，今年上半年深圳二手房全款買家成交佔比達到25.3%，較去年...
據深圳貝殼研究院監測，今年上半年深圳二手房全款買家成交佔比達到25.3%，較去年同期擴大6.3%，普通住宅市場的全款買房比例也在逐步增加。中新社

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國房市全額現金買房從豪宅擴散到普通住宅。
  • 重點二：深圳上半年二手房全款成交占比升至25.3%
  • 重點三：低價小戶型與出租需求帶動買家主動降槓桿。

以往全額現金買房被視為在豪宅交易較常發生，但在中國房市，全款買房也逐漸蔓延至普通住房。據深圳貝殼研究院監測，今年上半年深圳二手房全款買家成交占比達到25.3%，較去年同期擴大6.3%。顯示普通住宅市場的全款買房比率也在逐步增加，全款買房在中國房價下跌、對貸款看法變化下，不再是遙不可及的選項。

據深圳貝殼研究院監測，今年上半年深圳二手房全款買家中，總價人民幣200萬元（約29.5萬美元）以內房源在全款成交中占比高達44.7%。與此同時，廣州市房地產中介協會發布的6月市場數據印證該趨勢：當月廣州二手房按揭購房比率僅為45.08%，較5月大幅回落5.82個百分點，按揭占比的明顯收縮，恰恰對應全款及低槓桿購房群體的擴容。

深圳貝殼研究院調查也顯示，不少購房者購置類似房產用於出租獲取收益、給長輩養老等居住需求，出於控制持有成本的考量，更願意一次性結清房款。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉對「買房收租」有些分析，他認為，租賃市場進入存量時代，存在供應量大、租客主導市場等特性。目前，市場上確實有一些房產由於前期價格超跌，租金回報率還不錯，但購買這類房產，最好是一次性付款，而且必須是中短期內不用且沒有穩定投資渠道的資金。

證券時報引述業內人士說法報導，全款買房比率的持續攀升，代表著市場購房觀念已經逐步趨於理性，房產的居住屬性也在慢慢回歸主導位置，依靠高槓桿撬動多套房產的置業邏輯，已經不再適配當下的市場環境。剛需小戶型、低價窪地片區成為全款交易的核心區域，也印證了輕資產、穩配置的置業需求正在主導二手市場走向，市場成交結構也將隨之迎來更長期的優化與重構。

此前第一財經調研報導，在當前低首付政策環境下，「主動降槓桿，甚至全款買房」正在一些購房者中興起。報導引述業內分析認為，背後既有居民對未來收入預期趨於保守、主動控制月供支出的審慎考量，也與二手房交易中「贖樓還貸」帶來的信貸收縮效應，以及公積金貸款對商貸的替代作用密切相關。

精華 FAQ

  • 主要因房價下跌、購房者對貸款態度趨於保守，以及想控制月供與持有成本；部分買家也基於出租、養老等需求，偏好一次付清。

  • 深圳貝殼研究院監測顯示，今年上半年二手房全款買家成交占比達25.3%，較去年同期增加6.3%，且200萬元以內房源占全款成交的44.7%。

  • 業內認為這代表購房觀念更理性，房屋居住屬性回歸主導，高槓桿炒作多套房的邏輯已不適用，市場成交結構也將持續重整。

租金 貸款 房價

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