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京津跨城生活 每日通勤1.5小時 出租北京住房月賺3000元

中國新聞組／即時報導
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天津曹女士每天往返京津兩地通勤的經歷引發泛關注。（視頻截圖）
天津曹女士每天往返京津兩地通勤的經歷引發泛關注。（視頻截圖）

隨著京津冀一體化交通網絡的日益完善，「跨城生活」已成為不少職場人的日常選擇；近日，天津曹女士每天往返京津兩地通勤的經歷引發泛關注，她每天清晨5時30分起床，從天津出發搭乘城際高鐵前往北京上班，單程僅需1.5小時。更受關注的是，她將北京的住房出租，扣除每月約2000元的交通成本後，每月還能額外淨賺約3000元。

大眾日報報導，曹女士每日行程如同精密的鐘表，每天清晨5時40分走出家門後，5時55分前趕到天津站，搭乘運行時間約35分鐘的城際高鐵抵達北京南站；隨後再換乘地鐵與騎行電動車，基本能在7時10分前順利到達單位，每日往返路程長達260公里。

她經常將車廂時間轉化為生產力，在列車上完成洗漱化妝或處理工作事務。看似辛苦的跨城之旅背後，有著極其現實的家庭考量。據報導，曹女士表示，定居天津主要是為了陪伴在當地求學的孩子，而將北京房產以每月5000多元出租，既保全北京工作收入，又兼顧家庭與經濟效益。

她更直言，即便住在北京自己的房子裡，往返單程同樣需要1.5小時，因此跨城通勤並沒有增加額外的時間成本。

這起案例隨即引發網友的熱烈討論；部分網友對這種生活方式表示認同與羨慕，認為曹女士思路清晰、極具生活智慧，不僅兼顧了孩子的教育與陪伴，還巧妙地通過租金差價增加家庭收入，簡直是「把生活過成了算盤」。也有不少身在京津冀的打工人對此深有共鳴，指出北京同城通勤動輒也要一個多小時，在這種情況下高鐵通勤舒適度反而更高，且能保證座位的品質與相對穩定的時間。

然而，另一部分網友則表達對這種高強度生活方式的擔憂與顧慮；有人感嘆每天5點多起床實在太過辛苦，長期以往對身體健康和精力是極大的考驗，任何一次列車延誤或天氣變化都可能打亂整天節奏。

精華 FAQ

  • 她主要考量是要陪伴在天津求學的孩子，同時保留北京工作的收入來源；由於京津交通便利，跨城通勤成為兼顧家庭與職涯的實際選擇。

  • 她清晨5時30分起床，5時55分前到天津站，搭約35分鐘城際高鐵到北京南站，再轉地鐵與騎電動車，通常在7時10分前到公司，單程約1.5小時。

  • 支持者認為她善用租金差與通勤條件，把家庭、教育與收入都兼顧；反對者則擔心長期早起與高強度通勤太耗體力，且遇到延誤或天候變化容易打亂行程。

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