26天騎車1700公里…母帶13歲兒 從無錫到延安瞻仰15座烈士陵

無錫媽媽吳慧娟帶著13歲的兒子黃浩晟26天騎車1700公里。（取材自紫牛新聞）

26天翻越1700公里，江蘇無錫媽媽吳慧娟帶著13歲的兒子黃浩晟從無錫新四軍江抗東進烈士陵園出發，途經江蘇、安徽、河南 、山西、陝西五省，7月下旬抵達延安革命紀念館。沿經每座城市，母子倆做的第一件事是直奔當地烈士陵園。

紫牛新聞報導，黃浩晟說，這一路走進那麼多烈士陵園，親眼看到墓碑上那些比自己大不了幾歲的名字，「才真正理解了什麼叫信仰和堅持」。

據報導，吳慧娟表示，這不是她和兒子的第一次長途騎行。 2024年他們騎了川藏線2160公里，2025年騎往北京方向，行程1500多公里。但今年的路線跟以往不一樣──不再只是體能挑戰和風景體驗，而是把尋訪烈士陵園當作主線。

「我們本來打算去廣西的，中途到井岡山去看一看。」吳慧娟說，剛開始並沒有打算專門走紅色路線，沒想到這個想法給了兒子啟發，他提議說不如這次就以尋訪烈士陵園為主題。

於是，母子倆用高德地圖標注了關鍵節點：無錫—南京—亳州—開封—晉城—臨汾—延安，每經過一座城市，必須去當地烈士陵園祭奠。吳慧娟說，想法其實很樸素，「就是想讓孩子在真實場景裡觸摸歷史，用腳步代替說教，完成一次沉浸式的愛國主義教育。」

報導指出，26天的行程很是艱難，在平原路段，一天可以騎150公里。兩個人各自馱著一個大背包，裡面裝著換洗衣服、備胎，還有補胎和修鏈條的簡易工具。清晨6點就出發，晚上8點半才歇下，中午吃飯的時候休息20來分鐘，其餘時間都在騎車。

進入河南那幾天趕上高溫，中午地面溫度接近50℃；到了山西晉城又碰上颱風，母子倆等了4天才等來天氣轉好。

行程還經過了太行山。吳慧娟說，有的路段一天爬坡超過40公里，全是上坡，坡度又大，根本騎不上去，只能推著車往前走。 「早上進山，晚上還在山裡」，兩個人咬著牙往前走。

母子倆沿途共尋訪15個烈士陵園，從無錫江抗東進烈士陵園出發，一路經過南京浦口烈士紀念碑、鳳陽縣烈士陵園、蚌埠市烈士陵園、蒙城市烈士陵園等。

「要說騎行帶給他的變化，最明顯的就是整個人有了精氣神。」吳慧娟表示，兒子小學低年級時成績在班裡倒數，到六年級穩定在前十五，現在初一已進入班級前十。她說：「長途騎行考驗的就是專注力和耐力，長期的戶外運動慢慢就把孩子的心性重塑了」。