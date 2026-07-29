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全方位升級還原自然 北京動物園大熊貓館新館開放

中國新聞組／北京29日電
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大熊貓「白天」在新居活動。(本報北京傳真)
大熊貓「白天」在新居活動。(本報北京傳真)

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文章摘要整理：

北京動物園大熊貓館新館正式開放，透過智慧管理、低碳建設與仿生棲地設計，全面升級大熊貓生活環境與科普體驗。

北京動物園大熊貓館新館日前正式向公眾開放。新館兼顧歷史文脈、動物福利、科技賦能、科普教育、低碳環保，大熊貓的棲息環境實現全方位升級。

北京動物園原有大熊貓展區是由1990年的亞運熊貓館和2008年的奧運熊貓館組成，新館擴建項目自2023年12月啟動，位於原有大熊貓館東側。新館占地面積1.3萬平方公尺，共建設了四個室內展廳、五間獸舍以及五個室外運動場。

新館創新性引入「獸舍智慧管理系統」，以智慧安防、健康監測、環境自動化管理為核心輔助飼養。專為大熊貓定制的噴霧系統可以定時開啟「清涼SPA」。新館同時引入「智慧大腦」，先進的溫控與新風系統，通過智慧環控營造契合大熊貓生活習性的理想環境。目前五隻大熊貓已入住新居適應環境。

新館依託既有建築、園林格局不斷植入新功能，聯動亞運館形成整體串聯。大熊貓棲息環境實現全方位升級。場館劃分白水流韻、蘭溪幽谷、王朗秘境、千峰疊翠四大主題展區，分別復刻甘肅白水江和四川臥龍、王朗、千佛山原生山林風貌，還原大熊貓野外生存場景。結合大熊貓喜攀爬的習性，室內外全部設置了攀爬棲架，同時配備戲水池、噴霧設施，在夏季高溫時能為大熊貓營造清涼舒適的環境。

新館還借鑒古典園林的手法和布局，以遊廊串聯各區域，為遊客提供舒適的遮蔭道路。此外，新館建築選材遵循低碳迴圈理念，建設全過程運用BIM數位化技術為智慧運維提供支撐，是中國首個綠建三星級動物場館。

精華 FAQ

  • 新館同時兼顧歷史文脈、動物福利、科技賦能、科普教育與低碳環保，從棲息環境、飼養管理到遊客動線都做了全方位升級，讓大熊貓更接近自然生活狀態。

  • 新館引入獸舍智慧管理系統，以智慧安防、健康監測與環境自動化管理輔助飼養，並結合溫控與新風系統、定時噴霧裝置，為大熊貓營造更舒適穩定的環境。

  • 新館以四大主題展區復刻原生山林風貌，設置攀爬棲架、戲水池與遊廊，並採低碳循環建材及BIM數位化技術建設，是中國首個綠建三星級動物場館。

甘肅

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