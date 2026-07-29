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北京正陽門城樓修繕整治 時隔6年重新開放

中國新聞組／北京29日電
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正陽門俗稱「前門」，位於北京市中心天安門廣場南端，也是北京城內唯一城樓、箭樓保存...
正陽門俗稱「前門」，位於北京市中心天安門廣場南端，也是北京城內唯一城樓、箭樓保存完好的城門。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

北京正陽門城樓經系統修繕後於27日恢復開放，並同步推出「巍巍正陽」展覽，讓民眾近距離認識北京中軸線與城門建築的歷史價值。

經過系統性保護修繕與整治提升，位於北京中軸線上的正陽門城樓，時隔六年，本月27日起重新對外開放。

新華社指出，正陽門城樓位於天安門廣場南端，始建於明永樂17年（1419年），明清時期與正陽門箭樓、甕城等共同構成一組兼具防禦性和禮儀性的城門建築群。正陽門城樓1991年起對社會開放，2020年起因保護修繕暫停開放，2025年底完成修繕。

北京市文物局局長張立新表示，近一年來，故宮乾隆花園、養心殿以及天壇神樂署先後重新向社會開放。正陽門城樓恢復開放，為觀眾再添一處近距離感知北京中軸線遺產價值的文化空間。

歷史上正陽門多次被焚燬、又多次被重建，為解決文物建築本體的安全隱患，此次正陽門城樓的修繕內容包括屋面挑頂、大木構件加固，地仗修補、內外檐油飾等。

中新社報導，正陽門城樓基本陳列展覽目前同步展出「巍巍正陽」。展品中，琉璃望獸是正陽門城樓屋頂正脊兩端的琉璃構件，為正陽門城樓修繕時替換下的建築原件。

天安門 故宮

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