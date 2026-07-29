太高調？該清苦？王虹菲爾茲領獎 一身卡地亞引爆論戰

王虹領獎時的穿搭成為社群平台熱議焦點。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 王虹奪下菲爾茲獎後，因卡地亞精品穿搭掀起熱議，同時其赴法留學推薦信曝光，也讓她從求學到獲獎的歷程再受關注。

35歲中國數學家王虹日前奪下有「數學界諾貝爾獎 」之稱的菲爾茲獎，不僅寫下中國籍數學家首度獲獎紀錄，也成為史上第三位女性得主。不過，比起她攻克百年數學難題的學術成就，領獎當天一身精品穿搭卻意外掀起熱議，有人認為學者不必刻意維持「清苦形象」，也有人質疑過於高調；另一方面，她當年赴法留學的推薦信近日首度曝光，再度引發外界對其求學歷程的關注。

王虹23日在美國費城 舉行的2026年國際數學家大會領取菲爾茲獎時，身穿Alexander McQueen黑色西裝外套，頸間佩戴卡地亞（Cartier）Clash de Cartier系列小號項鍊，市價約3.8萬元人民幣（約5600美元），手上則戴有同系列玫瑰金戒指，售價約2.2萬元，另外還配戴一枚Oura智慧健康戒指。整體造型簡約卻不失質感，迅速成為社群平台熱議焦點，其中卡地亞同系列飾品更傳出線上、線下同步售罄，不少網友稱讚她展現「高知感穿搭」，認為幾何線條設計與她研究拓撲、幾何分析的專業形象相互呼應，也讓外界看見數學家不同於傳統印象的一面。

不過，這身總價超過6萬元（約8900美元）穿搭，也引發兩極討論。部分網友認為，學者佩戴高價精品珠寶，與外界對科研工作者樸素、低調的既定印象有所落差，甚至質疑「不夠樸素」，擔心社會焦點從學術成就轉向品牌與穿搭，模糊菲爾茲獎本身的意義。

但支持者則認為，王虹現為法國高等科學研究所（IHES）終身教授，同時兼任紐約大學教授，以其職位與薪資水準，購買品質良好的珠寶首飾屬正常個人消費，不應以品牌價格評價一名科學家的專業。更有人認為，她打破社會對數學家必須「不修邊幅」或「清苦度日」的刻板印象，真正值得關注的仍是她的學術成就。

就在穿搭話題持續發酵之際，王虹另一段求學往事也登上熱搜。近日，北京大學首度公開她赴法留學時的推薦信背景，證實推薦信出自她大一就讀北京大學地球與太空科學學院期間的班主任雷軍之手。

根據北京大學公布資料，王虹2007年16歲考入北大地球物理專業，入學後便表達轉入數學科學學院的意願。在校方協調下，她同步修習高等代數、幾何學及數學分析等數學系核心課程，一年後順利轉系。本科畢業前，大一班主任雷軍更替她撰寫赴法留學推薦信。雷軍透露，王虹母親曾說女兒自小便十分著迷數學，家中一度把數學書收起來，希望她能均衡發展；王虹完成法國碩士學位後，也曾返校探望雷軍，並告知將來美攻讀博士。

王虹平日的穿搭被網友起底品牌和價格。(取材自微博)